Vega cree que vencer al América ayudará a que el Guadalajara se consolide

Carlos Antuna (i), Alexis Vega (c), y José Juan Macías (d) de Chivas del Guadalajara celebran una anotación ante Querétaro. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Guadalajara (México), 17 sep (EFE).- El delantero Alexis Vega, de las Chivas de Guadalajara, aseguró este jueves que un triunfo contra el América en el clásico del fútbol mexicano servirá para que su equipo se consolide en el Apertura 2020.

"El América es un gran parámetro para nosotros por el momento que vivimos, estamos trabajando al máximo para sacar los tres puntos. Ganando el clásico nos vamos a poner en los primeros lugares de la clasificación para acercarnos al primer objetivo, clasificarnos a Liguilla", dijo en conferencia de prensa.

Este sábado las Chivas, en el sexto lugar de la clasificación, se enfrentarán al América, cuarto puesto en la tabla, en el llamado clásico nacional, la máxima rivalidad en el balompié del país.

Vega aseguró que en el encuentro contra las Águilas del América, la ofensiva debe lograr la contundencia que no tuvo al inicio del torneo.

"Tuvimos varias oportunidades de marcar, pero lastimosamente no concretamos. Toda la semana hemos trabajado en la definición, sé que si afinamos la puntería vamos a seguir marcando en los clásicos que son partidos que visten, que todos quieren jugar", señaló.

El atacante explicó que las Chivas buscarán aprovechar los problemas en la defensiva que las Águilas tuvieron en los últimos partidos.

"Sabemos que vienen de partidos complicados, en un clásico es cuando más debemos de ajustar nuestros errores, ellos van a querer salir a ganar pero nosotros vamos a ir a plantear el partido y estamos conscientes de que podemos ganar", expresó.

El centrocampista Isaác Brizuela aceptó que el América tiene jugadores de calidad y será difícil hacerle daño, pero confió en que la intensidad y la profundidad en el juego de las Chivas.

"Tenemos hombres desequilibrantes, de profundidad y por ahí se le puede hacer daño, no será fácil porque el rival se para bien. Trataremos de estar atentos, cerca de la marca, va a ser fundamental tener el balón y tratar de presionarlos desde su campo", consideró.