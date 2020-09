Unos 200 obreros despedidos por la colombiana Conalvías reclaman los pagos en Panamá

Obreros protestan con banderas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) hoy, mientras bloquean la vía panamericana al Este de Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 17 sep (EFE).- Un grupo de empleados despedidos en marzo pasado por la filial de la colombiana Conalvías en Panamá reclamaron este jueves en las calles el pago de sus prestaciones y exigieron al Metro de Panamá, que la contrató, que responda por la deuda, que ronda los 600.000 dólares.

Portando las banderas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) y gritando consignas, varias decenas de obreros bloquearon desde la mañana una importante vía cerca de la construcción de la línea 2 del Metro para reclamar el pago de las prestaciones que les adeudan desde hace más de 6 meses, sin que se registraran incidentes.

La junta directiva de Conalvias de Panamá S.A.S "desapareció, nadie le da respuesta a los 200 trabajadores" que se quedaron sin ingresos porque su despido coincidió con la cuarentena nacional establecida en Panamá por la pandemia del nuevo coronavirus, explicó a EFE el dirigente Suntracs Ismael Quintero.

Dijo que ante los problemas que enfrenta la empresa, que "en Colombia tiene bienes secuestrados, arrestos y no pueden moverse (directivos) de su país", el Metro de Panamá, como contratante de la firma en crisis, debe asumir la deuda con los trabajadores de tres proyectos: uno relacionado con los rieles del Metro, y otros dos con el mantenimiento de calles en Panamá Norte y la provincia interior de Herrera.

"Los compañeros tienen hambre, están sufrido y necesitan que las prestaciones de ellos sean pagadas. ¿Por quién? Por el Metro de Panamá", afirmó Quintero.

Denunció además que aunque a los obreros se les descontó del salario las cuotas de la Caja del Seguro Social (CSS) y el impuesto sobre la renta, nunca recibieron las fichas del seguro ni el dinero del impuesto llegó a la oficina recaudadora, con lo que Conalvias de Panamá incurrió en un supuesto incumplimiento de la ley y se vulneró los derechos de los trabajadores.

"Muchos de los trabajadores tienen hijos pequeños, algunos recién nacidos y no han podido ni ir al médico porque no tienen una ficha del seguro social", alertó el sindicalista.

Quintero afirmó que llevaron su reclamo a las calles porque ya se han reunido con el "liquidador de Conalvias de Panamá, el ingeniero Gabriel Castro", con representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Presidencia de Panamá, pero nadie da una respuesta.

Cerca del mediodía el grupo de manifestantes continuaba bloqueando la vía a la espera de que llegara algún representante del Metro de Panamá.