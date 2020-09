Un tornado en la capital de Nicaragua destruye cinco viviendas y daña otras 67

Vista de una vivienda destruida por un tornado, hoy en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 17 sep (EFE).- Un tornado destruyó este jueves cinco viviendas y causó daños parciales en otras 67, sin víctimas mortales, en cuatro barrios del oeste de Managua, capital de Nicaragua, informaron las autoridades.

El tornado, que ocurrió en horas de la madrugada, no dejó muertos, pero catorce personas resultaron con lesiones leves, dijo el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, a través de medios del Gobierno.

La mayoría de daños reportados por las autoridades municipales fueron detectados en los techos de las viviendas, algunas de las cuales quedaron a la intemperie y otras con afectaciones severas, incluyendo un templo católico.

El funcionario afirmó que 108 familias quedaron literalmente sin techo como producto de los vientos del tornado, que alcanzaron los 100 kilómetros por hora.

El tornado también derribó árboles, tiró el tendido eléctrico, tumbó postes de telefonía y electricidad, además de causar pánico entre los pobladores de los barrios afectados, que estaban dormidos cuando fueron sorprendidos por el fenómeno.

Algunos de los afectados dijeron a periodistas que el estruendo fue acompañado por un temblor, y por una lluvia de granizo.

Hasta ahora las autoridades nicaragüenses no han informado sobre las condiciones del tiempo que había en Managua al momento de su formación.

No obstante, desde horas de la noche hubo sensación de calor y relámpagos constantes, sin precipitaciones.

Las autoridades nicaragüenses anunciaron que apoyarán a las familias afectadas "en la construcción de viviendas".

Asimismo, otorgaron 220 colchonetas para los damnificados, y anunciaron las familias con casas dañadas serán beneficiadas con el "Plan Techo", que consiste en la donación de láminas de zinc.

Aunque los tornados no son fenómenos extraños en la capital nicaragüense, este es uno de los pocos que ha ocasionado tal destrucción en el presente siglo, ya que generalmente ocurren en el lago Xolotlán, o Lago de Managua, al norte de la ciudad, y rara vez tocan tierra.

Los tornados son propios de la época lluviosa de Nicaragua, que se extiende de mayo a noviembre, y que incluye la temporada de huracanes.

Estos fenómenos, que ocurren por la convergencia entre corrientes de aire frías y cálidas, suelen causar daños en diferentes ciudades del Pacífico de Nicaragua, debido a las características de la zona, pero no desarrollan la potencia de los que se observan en Estados Unidos, que cada año dejan decenas de muertos.