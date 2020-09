Un juez argentino investiga a Macri por supuesta violación de la cuarentena

Imagen de archivo del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019). EFE /Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

Buenos Aires, 17 sep (EFE).- Un juez pidió este jueves las grabaciones de las cámaras de seguridad de uno de los domicilios del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), confirmaron a Efe fuentes cercanas al exmandatario y opositor, por una supuesta violación de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

La Justicia argentina requisó las grabaciones de seguridad de la quinta, situada en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, correspondientes al 10 de septiembre, día en que creen que Macri podría haber cometido el delito de violar el aislamiento social obligatorio.

Macri regresó a principios de septiembre de una estadía de cerca de un mes en Europa -viajó con su familia a Francia y luego trabajó en Suiza en su cargo de presidente de la Fundación FIFA-, y por ello debía realizar una cuarentena obligatoria de quince días al ser un viajero que volvía a Argentina.

UN ENCUENTRO "CON DISTANCIAMIENTO" CON ALCALDES

Según el entorno del exjefe de Estado, Macri "nunca salió de su domicilio" ese día, en el que reconocieron que recibió a tres intendentes de municipios de la provincia de Buenos Aires.

El líder opositor mantuvo un encuentro en el jardín de la casa "con el distanciamiento y las medidas de seguridad".

Ahora, el juez debe visionar las cintas y decidir si prosigue con la investigación en el caso de que considere que ha habido violación de la cuarentena.

Las fuentes consultadas dijeron que Macri está "muy tranquilo" y negaron asimismo que la Justicia haya registrado su vivienda dentro de esa quinta, sino que sólo se limitaron a hacerse con las grabaciones de seguridad.

También alegaron que Macri, cuando regresó de Europa, se hizo dos hisopados para comprobar si estaba afectado por la COVID-19, con un espacio de cuatro días entre las dos pruebas, y que ambas dieron resultado negativo.

Argentina comenzó su cuarentena obligatoria el pasado 20 de marzo y siguen vigentes restricciones impuestas por el Gobierno, aunque algunas de ellas se han relajado, pero en la provincia de Buenos Aires-donde se encuentra Malvinas Argentinas- no están permitidas las reuniones sociales en viviendas.

Desde el círculo cercano al expresidente indicaron, no obstante, que el actual líder del Ejecutivo, Alberto Fernández, ha dicho en varias ocasiones que "no hay cuarentena", al ser preguntado por la gran cantidad de gente que sale día a día a las calles en el país.