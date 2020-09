Ucrania.- El TUE confirma las sanciones contra la petrolera rusa Rosneft por la crisis en Ucrania

24/03/2020 Logotipo de Rosneft en un teléfono móvil POLITICA INTERNACIONAL RAFAEL HENRIQUE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este jueves las sanciones económicas europeas contra la petrolera rusa Rosneft por su papel en la crisis en Ucrania, al desestimar el recurso de casación presentado por la empresa rusa contra la sentencia de primera instancia que avalaba las restricciones.



En julio de 2014, el Consejo de la UE adoptó medidas contra el sector petrolero de Rusia en respuesta a la desestabilización de Ucrania durante la crisis abierta tras la anexión de Crimea. Las sanciones incluían la prohibición de exportación de determinados productos y tecnologías sensibles destinados a ese sector, así como restricciones individuales al acceso al mercado de capitales de la Unión.



Ahora el TUE reafirma las sanciones, al desestimar el recurso de casación de esas sociedades en su totalidad. Dicta, en contra de lo alegado por la empresa rusa, que las sanciones van encaminadas a lograr el objetivo que persigue el Consejo de la UE, por lo que la resolución de primera instancia del Tribunal General no incurrió en error al estimar que esas medidas no eran manifiestamente inadecuadas para dicho objetivo.



Además, avala al Tribunal General al considerar que las prohibiciones a la exportación están debidamente motivadas. Las exportaciones constituyen medidas de alcance general y, para motivar esas sanciones, el Consejo "podía limitarse a exponer la situación de conjunto que dio lugar a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que las citadas medidas pretendían alcanzar", por lo que, señala el TUE, el Consejo "no estaba obligado a motivar dichas medidas de manera específica y concreta".



Asimismo, el tribunal con sede en Luxemburgo falla que en el caso de las sanciones de carácter individual la mayoría de las acciones de Rosneft están en manos del Estado ruso, por lo que las sociedades en cuestión no podían ignorar los motivos por los que se les impusieron las restricciones específicas.



Y recuerda que las medidas son compatibles con el Acuerdo de colaboración Unión Europea-Rusia y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, una disposición relativa a las "excepciones de seguridad" que aplica a este caso.