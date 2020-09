Uber buscaría venta parcial de participación en Didi

(Bloomberg) -- Uber Technologies Inc. busca vender parte de su participación de US$6.300 millones en la empresa china Didi Chuxing, en un proceso para deshacerse de participaciones minoritarias y recaudar recursos, según personas familiarizadas con el asunto.

El pionero del transporte alternativo con sede en San Francisco está comenzando a monetizar las participaciones en otras compañías en un esfuerzo por aumentar el precio de sus propias acciones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, está en conversaciones sobre la venta con Didi y SoftBank Group Corp., el conglomerado japonés que es uno de los principales accionistas de ambas compañías, dijeron las personas. Si bien se discuten varios escenarios, una opción es que SoftBank se asocie con otros inversionistas para adquirir una minoría del 15% de participación de Uber, dijo una persona. Es poco probable que Didi, que necesita aprobar cualquier venta, compre acciones, dijo otra persona.

Un portavoz de Uber declinó hacer comentarios. Didi tampoco realizó comentarios.

La venta de Didi sería la última desinversión de Uber, diseñada para consolidar las operaciones y abandonar las ambiciones globales que antes estaban en expansión. Este mes, la compañía acordó vender su negocio de transporte europeo y algunas de sus acciones en la empresa rusa Yandex. También está negociando la venta de parte de su participación en la compañía de viajes compartidos, Grab, informó Bloomberg News.

Uber mantuvo una participación en Didi después de retirarse de China en 2016 y vendió su negocio allí a su competidor chino. La valoración de Didi llegó a US$56.000 millones con el auge del transporte alternativo, pero sus acciones se han desvalorizado en transacciones del mercado privado en medio de problemas regulatorios y la pandemia de coronavirus. Uber redujo el valor contable de su participación en Didi a US$6.300 millones frente a US$8.200 millones en el primer trimestre.

Un tema podría ser determinar el valor actual de esas participaciones. En las transacciones del mercado secundario, los vendedores buscan obtener al menos el equivalente a una valoración de US$33.000 millones por sus acciones Didi, mientras que los compradores buscan precios por debajo de ese nivel, según personas familiarizadas con las operaciones.

Nota Original:Uber Is Said to Seek Partial Sale of $6.3 Billion Didi Stake (1)

