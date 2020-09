Trump merece Nobel más que Obama en 2009: Fundador Eurasia Group

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump merece un Premio Nobel de la Paz más que el expresidente Barack Obama, que recibió el galardón en 2009, dijo el fundador de Eurasia Group, Ian Bremmer.

“Puedo decir que se lo merece más que Obama en el momento en que Obama lo recibió”, dijo Bremmer el jueves en una entrevista en Bloomberg Television. “Ese fue un premio simbólico en ese momento. Fue un premio esperanzador. Fue aspiracional y fue abiertamente político”.

El Comité Noruego del Nobel anunció que Obama había ganado el premio el 9 de octubre de 2009, menos de nueve meses después de que Obama asumiera la presidencia, aludiendo al trabajo del expresidente en torno a la no proliferación nuclear y la ayuda al mundo musulmán. Otorgar el galardón a Obama tan poco tiempo después de asumir el cargo provocó acusaciones de Trump y otros sobre que el premio fue abiertamente político.

Trump fue nominado al Premio Nobel de la Paz del próximo año por un legislador de derecha perteneciente al partido antiinmigrante de Noruega.

Christian Tybring-Gjedde, del Partido del Progreso, propuso el nombre de Trump, aludiendo al acuerdo negociado por Estados Unidos que hizo que Israel y los Emiratos Árabes Unidos iniciaran un camino para normalizar sus relaciones, en una entrevista con Fox News. Se trata de la segunda vez que Tybring-Gjedde nomina a Trump para el premio.

“Trump ha tenido muchos traspiés en materia de política exterior, pero ha tenido algunos éxitos”, dijo Bremmer, citando la participación de Trump en la intermediación en el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y entre Israel y Baréin.

Nota Original:Trump Deserves Nobel More Than Obama Did in 2009, Bremmer Says

