TikTok, la "app" de la Generación Z, crea su propio "Mes de la Moda"

El mundo de la moda está cambiando gracias a las nuevas tecnologías, como TikTok, que actualmente permite ver un desfile como si se estuviera en la primera fila de una pasarela. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Madrid, 17 sep (EFE).- Desde que la cuarentena por el coronavirus descubriera a la sociedad que TikTok era la red social más divertida, la industria de moda la utiliza como herramienta para mostrar sus novedades. Ahora esta plataforma, amada por la Generación Z, tiene su propio "Mes de la Moda".

La COVID-19 ha supuesto un antes y un después en los desfiles de moda, un reto que ha obligado a la industria de la moda a agudizar el ingenio y presentar las colecciones con atractivos "fashion filmes" o espectáculos multidisciplinales con los que captar la atención.

Ahora, llega una vuelta de tuerca más y los desfiles de esta temporada van a ser más democráticos y también más interactivo, gracias a que TikTok ofrece la posibilidad de descubrir las nuevas colecciones en tiempo real y como si se estuviera en la primera fila.

Toda una novedad que da un vuelvo al tradicional desfile de moda en el que la exclusividad y el rango social marcaba los asientos de la primera fila o también llamado "front-row".

Y es que las nuevas generaciones, entre ellas la Z, ya no desea tanto boato, prefiere ser naturalidad y actuar de forma espontánea, unos valores que rápidamente ha visto la industria de la moda y se reinventa para complacer.

Idea que ha puesto en marcha TikTok con el "Mes de la Moda", un nuevo rumbo al que se suma Jonathan Anderson, fundador y director creativo de la firma JW Anderson, que desvelará su colección de ropa femenina para la temporada primavera- verano 2021 el próximo 28 de septiembre.

"La industria de la moda ha reinventado lo que el lujo significa para la cultura y la sociedad a través de TikTok durante la cuarentena", ha señalado en un comunicado CeCe Vu, responsable de contenido de moda en TikTok.

Con una popularidad que cada día crece más, TikTok ha creado su "Mes de la Moda" en la que está dando contenidos de firmas como Saint Laurent, Louis Vuitton, Alice + Olivia.

Hasta el 8 de octubre, TikTok ofrecerá contenidos de moda con el objetivo de acercarse más a los consumidores en este momento tan complicado. "Estamos muy emocionados de poder ofrecer el mes de la moda virtual en nuestra aplicación", ha señalado en ese mismo comunicado CeCe Vu.

El espectáculo más esperado es el pase final bautizado TikTok Runway Odyssey, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre. Organizado por el músico Nick Tangorra y en colaboración con la firma de ropa deportiva Puma, el evento consistirá en una pasarela virtual en directo en la que también se verá los diseños de Alice + Olivia.

Estar o no estar en esta plataforma con 800 millones de usuarios se ha convertido en una decisión importante para las grandes firmas de moda que ven como a su ropa se suman ingredientes tan importantes como el humor.

La COVID-19 ha traído un antes y un después en el consumo de moda y también en la manera de presentarla, una idea que antes casas como Calvin Klein, Burberry y Balmain que fueron de las primeras en abrirse una cuenta en esta plataforma. Después, Dolce&Gabbana y Celine entre otras.

Aplicación en el que arrasan artistas como Lizzo, Justin Bieber, Jennifer López, Miley Cyrus, además de modelos de la talla de Gigi y Bella Hadid o influentes como Chiara Ferragni, todos ellos muy ligados a la moda.

Si hasta hace poco tiempo esta aplicación era tan solo un juego de jóvenes, entre 13 y 24 años, en la que mostraban bailes y coreografías, ahora, diseñadores, modelos o prescriptoras de estilo no se resisten a esta plataforma que utilizan como escaparate para mostrar novedades.

Consciente de que las pasarelas forman parte del pasado, TikTok, con cien millones de usuarios al mes, ofrece nuevas fórmulas para mostrar contenidos de moda con las que pretende acercar el lujo a la Generación Z.