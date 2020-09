Tiger Woods comienza de forma extraña y acaba con 73 golpes ( 3)

En la imagen el golfista estadounidense, Tiger Woods. EFE /Tannen Maury /Archivo

Mamaroneck (Nueva York, EE.UU.), 17 sep (EFE).- El exnúmero uno del mundo Tiger Woods completó este jueves la ronda inicial del torneo Open US con un comienzo extraño y un registro poco habitual en su carrera.

Woods acabó en el Winged Foot Golf Club con tarjeta de 73 golpes (+3) después de haber logrado cinco birdies, pero de cometer un doble bogey en el hoyo 18 y otros seis bogeys más.

El tres veces ganador del torneo (2000, 2002 y 2008) falló a la hora de encontrar las calles, mandó la pelota a demasiados bunkers, rodó en algunos golpes largos y nunca estuvo acertado con los putts desde el green.

Su desempeño le costó ubicarse de manera provisional en el puesto 71.

El propio Woods reconoció al concluir su recorrido que no hay nada que pueda rescatar del trabajo que realizó durante la sesión de la mañana.

"Necesitaba terminar mejor la ronda y no lo hice, así de simple", declaró Woods. "Hice algunos putts en la parte media de la ronda, después que no estaba obteniendo nada del comienzo, y luego todo volvió a peor".

Woods definió su recorrido como algo lleno de idas y venidas, que al final no acabó bien.

"Hice un montón de putts en la parte media de la ronda. Parecía que la mayoría de mis golpes en los nueve primeros puestos aterrizaban en la calle y terminaban en malos lugares, y traté de ser lo más paciente posible, y desafortunadamente no terminé