Tenis.-Tenis/Roma.- Garbiñe Muguruza: "Quiero jugar este tipo de partidos duros"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza aseguró que su deseo es "jugar este tipo de partidos duros" como el que vivió este jueves en el torneo de Roma contra la joven estadounidense Coco Gauff, "una gran competidora y una atleta nata".



"Fue un partido duro, y quiero jugar este tipo de partidos. El primer set fue muy cerrado, podría haberlo ganado cualquiera. En el segundo, fallé algunos golpes y no supe aprovechar las oportunidades que tuve y ella se mantuvo en el partido todo el tiempo. El tercero fue una batalla, supe mantenerme en el partido, jugué bien y aproveché las oportunidades que tuve que no aproveché en el segundo", analizó Muguruza en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.



La de Caracas recalcó que tuvo que "estar muy concentrada" ante una rival que estuvo "ahí todo el tiempo", que "juega a un gran nivel" y que "es una atleta nata". "Juega quizá con menos presión, pero no le veo como una jugadora diferente, está aquí, está jugando bien y no importa la edad que tiene, no pienso en ello", indicó sobre la juventud de la americana.



"Creo que es una gran competidora, puede jugar muy bien, lo ha demostrado y ha ganado ya a grandes jugadoras. Y físicamente es muy atlética y eso es muy bueno", añadió sobre la tenista de 16 años.



Muguruza también dejó claro que no están pensando en "nada más que jugar los máximos partidos". "No tengo demasiadas expectativas, no he jugado desde hace mucho tiempo y el US Open fue corto y sólo intentando disfrutar lo máximo posible. Sólo quiero es humilde en la pista e intentar jugar cada partido como si fuera el último", advirtió.



Finalmente, remarcó que su tobillo le molesta menos que en Nueva York. "La tierra es más blanda y eso me ayuda, pe no pude entrenar lo que me hubiera gustado para el US Open, me tuve que dar de baja de Kensington y Cincinnati, pero me encuentro mejor ahora, y me viene bien que la temporada de tierra sea ahora", sentenció.