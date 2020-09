Tenis.-Roland Garros se ve obligado a reducir a 5.000 espectadores su aforo por día por la situación sanitaria de París

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Los organizadores de Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputará desde el próximo 27 de septiembre al 11 de octubre, informaron este jueves que finalmente tendrán que reducir a más de la mitad el número de espectadores que podrán acudir al día por razones sanitarias.



El 'grande' parisino había anunciado que podría albergar a 11.500 aficionados por día, pero tuvo que reducir esa cifra a 5.000 por la "evolución de la situación de salud en el área de París" que ha provocado que las autoridades hayan limitado "el número de espectadores que pueden ingresar al recinto de 12 hectáreas de Roland Garros".



Lo que no aclaró en su comunicado la Federación Francesa de Tenis (FFT) es si esta cifra, como indican algunos medios del país, sería únicamente para acudir a la Philippe-Chatrier, y que las otras dos pistas que estaba previsto que acogiesen aficionados, la Suzanne-Lenglen y Simonne-Mathieu no tendrían espectadores.



La Federación Francesa de Tenis (FFT) recordó que "desde el inicio de la crisis sanitaria", ha estado trabajando junto con el Gobierno francés para adecuar la celebración del torneo a la actual situación con el coronavirus.



"Por lo tanto, la FFT asumirá la responsabilidad de organizar el torneo con un nuevo diseño. Es importante para la vida deportiva, social y económica del país que un evento importante como Roland Garros se pueda organizar respetando los imperativos de salud", añadió la organización del 'Grand Slam'.



De todos modos, la FFT reconoció ser "consciente de lo decepcionante que será esta noticia para quienes no podrán acudir al estadio por la reducción de aforo". "Nos gustaría agradecerle su comprensión y su apoyo tenaz al torneo. Roland Garros 2020 será un ejemplo al respaldar, promover y defender sus preciados valores deportivos", sentenció.