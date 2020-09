Tatiana Maslany se convertirá en una Hulk femenina para Disney

En la imagen la actriz canadiense Tatiana Maslany. EFE /Nina Prommer /Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 17 sep (EFE).- La actriz Tatiana Maslany interpretará a una versión femenina de Hulk en la serie "She-Hulk" de Disney+, informó este jueves el portal Deadline.

La realizadora Kat Coiro, que tiene pendiente de estreno la película "Marry Me" con Jennifer López y Maluma en su elenco, dirigirá el episodio piloto y varios capítulos de este nuevo proyecto televisivo sobre las historias de Marvel.

She-Hulk, un personaje creado por Stan Lee y John Buscema, es Jennifer Walters, una prima de Bruce Banner (el Hulk original) y que adquiere los poderes del gigante verde tras una transfusión de sangre.

La principal diferencia respecto a Bruce Banner es que ella, además de ganar una fuerza descomunal como Hulk, es capaz de controlar sus emociones, de moderar sus impulsos y de utilizar su inteligencia humana.

El rol de Bruce Banner ha pasado por diferentes manos en los últimos años.

Eric Bana interpretó a Hulk en la película "The Hulk" (2003) de Ang Lee, mientras que Edward Norton se metió en la piel de este superhéroe en "The Incredible Hulk" (2008) de Louis Leterrier.

El plan era que Norton siguiera interpretando a Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés), que es como se conoce al ambicioso proyecto fílmico de películas entrelazadas sobre los personajes de Marvel que abordó Disney.

Sin embargo, Norton abandonó finalmente esta idea y fue reemplazado por Mark Ruffalo, que acabó siendo el más popular de los Hulk de la gran pantalla y que ha aparecido en todas las cintas de la trama central sobre Avengers y también en otros títulos periféricos como "Thor: Ragnarok" (2017).

Por su parte, Maslany es una actriz canadiense que saltó a la fama por la serie "Orphan Black" (2013-2017) con la que ganó el Globo de Oro y el Emmy a la mejor actriz dramática.

La particularidad de "Orphan Black" es que Maslany daba vida en esa serie a más de diez personajes diferentes.

Este año presentó también en la pequeña pantalla la nueva versión de "Perry Mason", que contó con Matthew Rhys como protagonista.