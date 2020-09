Sony venderá PlayStation 5 por US$500 en duelo navideño con Xbox

(Bloomberg) -- Sony Corp. informó que la última versión de su consola de juegos, la esperada PlayStation 5, saldrá a la venta el 12 de noviembre en Estados Unidos por US$500, con lo que iguala el precio de la próxima consola Xbox Series X, de Microsoft Corp., cuando ambas compañías se preparan para competir por participación de mercado en esta temporada navideña.

Sony también lanzará una edición digital de la PS5 por US$400, indicó el miércoles la compañía con sede en Tokio en un evento virtual. Esa versión no cuenta con unidad de disco y requiere que los clientes compren y descarguen juegos digitalmente.

El precio tiende a ser un factor muy importante en el éxito de una consola de videojuegos. Históricamente, los sistemas menos costosos venden más unidades, impulsando un aumento en los ingresos por los juegos.

Los juegos para consolas han tenido un precio de US$60 desde principios de la década de 2000, pero eso parece estar cambiando. Take-Two Interactive Software Inc. había anunciado previamente que el próximo lanzamiento de su serie NBA 2K tendría un costo de US$70 para la Xbox Series X y la PS5. En una publicación de blog del miércoles, Sony dijo que los juegos para la PS5 que desarrolla y lanza se venderán a entre US$50 y US$70. Los juegos para la PS5 Demon’s Souls y Destruction All Stars, que se lanzarán junto a la consola, costarán US$70.

Sony también anunció que Final Fantasy XVI, el próximo lanzamiento de la popular serie de juegos de rol, será exclusivo para las consolas PlayStation, una importante hazaña para la firma japonesa. El juego anterior, Final Fantasy XV, fue lanzado para PlayStation y Xbox.

Otros juegos presentados para la PlayStation 5 incluyeron Hogwarts Legacy, un juego de rol de mundo abierto basado en la franquicia de Harry Potter, y Spider-Man: Miles Morales, que se lanzará junto a la consola este otoño boreal por US$50. Un paquete que incluye Miles Morales y una versión remasterizada de Spider-Man para PlayStation 4 costará US$70. Sony también presentó una secuela de God of War para PlayStation 4 que se lanzará en 2021.

