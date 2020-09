Sandra Gago presume de su cada vez más abultada barriguita de embarazada

20/06/2020 Sandra Gago dará en los próximos meses la bienvenida a su primer hijo con Feliciano López POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



En poco más de dos meses, Sandra Gago y Feliciano López darán la bienvenida a su primer hijo. Un niño de lo más deseado que nacerá a final de año y que la enamorada pareja ya ha desvelado que se llamará como su famoso papá.



La modelo está llevando un embarazo de lo más tranquilo y su estado no ha impedido que haya disfrutado de un intenso verano, en el que la hemos visto con su marido disfrutando tanto del norte de España como del sur. Precisamente, en el mes de julio y en Marbella fue cuando la futura mamá presumió de una incipiente barriguita por primera vez.



Desde entonces han pasado casi tres meses y esa incipiente barriguita se ha convertido en una tripa de embarazada en toda regla. Y no es para menos, puesto que Sandra está a punto de entrar en el octavo mes de gestación. Después de posar en su Instagram en ropa interior hace una semana y demostrar que está más bella que nunca, en esta ocasión la modelo ha presumido de embarazo durante una intensa jornada de deporte.



Y es que la mujer de Feliciano se está cuidando mucho y, además de controlar la alimentación, está haciendo diferentes ejercicios físicos adaptados a su estado. A través de unas historias que ha compartido en Instagram, hemos podido ver a la modelo realizando deporte sin perder un ápice de su glamour.



Pero, lo que más nos ha llamado la atención, más que el deporte en sí, ha sido la abultada barriguita de embarazada que por fin ha asomado y que no le puede sentar mejor a Sandra. Con una sencilla coleta, un top negro y unos leggins del mismo color, la maniquí ha presumido de embarazo demostrando que, sin duda, está atravesando por el mejor momento de su vida.



Sandra, delgada de constitución,



Pertenecen a la firma Born Living Yoga, especializada en ropa deportiva y de 'street style', y están disponible en la web de la marca a un precio de 39,90 euros.