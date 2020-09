Sacerdote encuentra a Everth Cabrera haciendo ejercicios en el Santísimo

En la imagen, el extorpedero de los Padres de San Diego Everth Cabrera. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 17 sep (EFE).- El extorpedero de los Padres de San Diego Everth Cabrera, uno de los últimos jugadores de cuadro nicaragüense en actuar en las Grandes Ligas, fue hallado haciendo ejercicios al pie del Santísimo de una parroquia por el sacerdote, que pidió ayuda para el expelotero.

El sacerdote Alexis de Jesús Fajardo Morales, párroco de la iglesia Santa Ana del municipio de Nandaime, de donde es originario Cabrera, narró este jueves durante la misa que, en la víspera, halló a Cabrera acostado al pie del Santísimo, haciendo ejercicios.

"Ayer como a la 1 de la tarde (19.00 GMT) estaba terminando de almorzar cuando llegó una señora, que estaba en el Santísimo, a decirme que estaba el famoso Everth Cabrera en el Santísimo, que estaba acostado. Me vine a ver y, ciertamente, estaba a los pies donde está la Ultima Cena", relató.

"Estaba allí acostado. Estaba haciendo ejercicios", contó el religioso en la homilía.

Dijo que una vez hizo contacto con él, lo saludó, y Cabrera le respondió el saludo sin dejar de hacer ejercicios.

"Lo que hice fue quedarme en la banca de atrás, a ver si hacía algún comportamiento no adecuado. Pude haber llamado a la Policía en ese momento, pude haber caído en ese error, en esa equivocación, llamar a la Policía y que se lo vinieran a traer, pero no lo hice", comentó.

"Simplemente esperé a ver si hacía algo extraordinario, algo que estuviera fuera o que faltara el respeto a la gente que estaba en la capilla. Y con paciencia simplemente esperé que el hombre se fuera", continuó.

El sacerdote dijo que 15 minutos después Cabrera se despidió de él y abandonó la parroquia.

El religioso destacó la actitud que tuvo al ver al expelotero al pie del Santísimo y de no haber "caído en ese error" de llamar a la Policía, porque "no estaba haciendo nada malo, nada que faltara el respeto".

"Todos sabemos los problemas o el problema que él tiene, lo que estamos hablando. Con nuestra conducta de acogida humana podemos ayudar a muchas personas con problemas: drogadictos, delincuentes, marginados, a rehabilitarse, pero si siempre le caemos encima hacemos lo contrario", valoró.

En noviembre de 2015, el extorpedero de los Padres de San Diego y mejor atleta de Nicaragua en 2012, fue internado en un hospital siquiátrico de Managua por presentar "conductas inapropiadas" debido al consumo de alcohol y drogas, según informaron entonces sus familiares.

Cabrera fue el único pelotero de los Padres de San Diego que participó en el Juego de Las Estrellas de 2013.

En 2012, cuando fue líder en robos de bases en la Liga Nacional, con 44, fue elegido como el Atleta del Año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua.

Al año siguiente, cuando terminó con un promedio de bateo de .283 puntos, 4 cuadrangulares, 31 carreras impulsadas y 37 bases robadas en 95 partidos, fue suspendido por 50 juegos tras haber sido involucrado en el caso Biogenesis, que tocó a 12 peloteros acusados por consumir sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento.

En 2014 fue detenido por consumo de marihuana en Estados Unidos, en su última temporada en las Grandes Ligas, tras un breve paso con los Orioles de Baltimore.