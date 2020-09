Ruta gastronómica internacional sin moverte de Madrid

17/09/2020 Cedida por restaurante Abolea POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR RESTAURANTE ABOLEA



Ahora que vivimos unos tiempos difíciles para viajar y conocer diferentes lugares del mundo, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias exprimiendo al máximo todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor. No hace falta salir fuera de Madrid para disfrutar de los sabores de los diferentes rincones del mundo.



En esta ocasión, Edenred, la plataforma de soluciones de pago para alimentos, movilidad o incentivos, te propone viajar por la gastronomía italiana, americana, peruana, francesa o australiana, y también por la española, sin salir del madrileño barrio de Trafalgar, en el distrito de Chamberí. Además, estos locales han habilitado el fabuloso servicio de take away y el envío a domicilio, siempre y cuando utilices la app MyEdenred.



El restaurante Abolea, uno de los primeros locales en Madrid en ofrecer boles saludables con infinitas combinaciones con comida de temporada y proveedores de cercanía puede ser la primera parada. Una idea que surgió de la moda que países tan populares, como Estados Unidos o Australia, ya llevaban a cabo. Además disfrutarás de un espacio de calma y diseño saboreando los mejores platos.



Si eres de comida italiana no te puedes perder el servicio de Pronto @ Mangiare, donde podrás probar pizzas caseras, paste fresca, risotos y ensaladas especiales. Todos sus platos siguen recetas clásicas de Italia, pero también te dan opción a crear a tu gusto los platos con ingredientes traídos del mismo país.



Si hay una cafetería y panadería que ha conseguido atraer a su público desde el primer día por el olor a café y a pan por todas sus inmediaciones, esa es la bollería francesa de Chez Firmi. Un espacio donde podrás despedir los últimos días de verano en sus terrazas con un desayuno o con una buena comida en su interior.



Nuestro Mar nos ofrece comida peruana con platos llenos de color y mucho sabor, recetas tradicionales y opciones de gourmet, acompañados de bebidas clásicas de Perú. Perfecto para los amantes del pescado y mariscos.



Si eres un aficionado a los perritos calientes, no sabrás la variedad que hay hasta que no los pruebes en Paperboy, donde ofrecen hotdogs de autor con muchas más combinaciones de las que creías posibles.



No podía faltar en esta lista El Giraldillo, la taberna andaluza que te ofrece carne, marisco, embutido ibérico, pescado fresco y conservas... que nos harán viajar hasta Andalucía sin movernos de Madrid desde la calle Hartzenbusch, perpendicular a Fuencarral.



Y por último, La Elegida, donde podrás degustar comida de todas partes de España. Desayunos, meriendas y cócteles que te dejarán co