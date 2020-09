Portaltic.-Nintendo deja de producir la consola Nintendo 3DS casi 10 años después de su lanzamiento

24/09/2014 New Nintendo 3DS POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA NINTENDO



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



La compañía japonesa productora y distribuidora de videojuegos Nintendo ha dejado de producir todos los modelos de su familia de consolas portátiles Nintendo 3DS, casi diez años después de su lanzamiento.



"La producción del cuerpo principal de la serie Nintendo 3DS ha sido descontinuada", indica un mensaje en la página oficial japonesa de Nintendo.



Asimismo, las páginas de la Nintendo 3DS LL, 2DS LL y 2DS continúan activas, pero en cada producto indica que está "fuera de producción", según ha recogido The Verge.



La Nintendo 3DS fue anunciada en 2010 y no se lanzó hasta el año siguiente. Esta consola contó con varias versiones, entre ellas la 3DS XL, la 3DS mejorada, la 2DS y finalmente la 2DS XL.



Nintendo ha comercializado más de 75 millones de consolas 3DS a lo largo de su vida en todo el mundo, menos de la mitad de las de su predecesora, la Nintendo DS.



El anuncio del cese de producción de la Nintendo 3DS llega después de que la compañía aumentara la producción de su consola híbrida Switch, elevando su objetivo para este año fiscal a hasta 30 millones de unidades.



Nintendo aumentó a principios de agosto los pedidos de producción a 25 millones de unidades, debido al aumento de la demanda de la Nintendo Switch por el éxito del juego 'Animal Crossing: New Horizons' y la pandemia de Covid-19, que elevó la demanda de videojuegos.