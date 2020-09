Portaltic.-Mozilla crea una extensión para que los usuarios informen sobre las recomendaciones de YouTube

17/09/2020 RegretsReporter, la nueva extensión de Mozilla POLITICA MOZILLA



La extensión busca mejorar las recomendaciones de la plataforma de vídeo



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Mozilla ha creado una extensión para navegadores para que los usuarios de YouTube puedan "donar" sus recomendaciones para ayudar a los investigadores a analizar el algoritmo de la plataforma de vídeo.



La extensión del navegador, que se llama RegretsReporter y está disponible tanto para Chrome como para Firefox, permite que los usuarios de YouTube envíen los vídeos recomendados por la plataforma que "lamentan haber visto".



Según ha explicado la compañía en un comunicado, cuando los usuarios están utilizando YouTube, la extensión envía de forma automática datos sobre cuánto tiempo pasa en la plataforma, pero no recopila información sobre lo que han buscado o lo que están viendo.



Además, la extensión permite que los usuarios envíen un informe si la plataforma les ha recomendado un vídeo que no es de su agrado, en el que deberán recopilar información sobre el vídeo en concreto y cómo han llegado hasta él.



"Esto es importante para comprender cómo el sistema de recomendación de YouTube mantiene a la gente mirando y qué efectos podría tener en ellos", indica el comunicado.



La compañía también ha subrayado que durante el proceso, la privacidad de los usuarios "es primordial". En este sentido, los datos que recopila Mozilla están vinculados a un ID del usuario generado de forma aleatoria y no a su cuenta de YouTube.



"Solo Mozilla tendrá acceso a los datos sin procesar, y cuando compartamos los resultados de la extensión, los divulgaremos de una manera que minimice el riesgo de que los usuarios sean identificados", ha añadido.



Asimismo, Mozilla ha pedido a los usuarios que cuando empleen esta nueva extensión, utilicen YouTube como lo hacen normalmente para poder comprender si el algoritmo de la plataforma está mejorando.



Para poder enviar un informe a Mozilla, los usuarios tan solo tendrán que seleccionar el icono de la extensión, que se encuentra en la barra del navegador, y rellenar un formulario con la información del vídeo en cuestión.