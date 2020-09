Pompeo visita Surinam, interpretado como un apoyo a la nueva Administración

El secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/Archivo

San Juan, 17 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó este jueves a Surinam, donde se reunió con el nuevo presidente, Chan Santokhi, en una visita interpretada en el país suramericano como un apoyo a la nueva Administración que salió de las últimas elecciones celebradas el pasado mes de mayo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Ramdin, dijo a medios locales poco después del aterrizaje de Pompeo que la visita del jefe de la diplomacia estadounidense es una señal del apoyo de Estados Unidos a la Administración Santokhi.

Es la primera vez que un secretario de Estado de Estados Unidos visita Surinam desde que el país obtuviera su independencia.

Ramdin, ex secretario general adjunto de la Comunidad del Caribe (Caricom), indicó que la visita se centrará en cuestiones bilaterales y de seguridad, así como en los campos de la energía, democracia y asuntos regionales.

"Nuestro enfoque es construir relaciones sólidas con la región, lo que incluye a países vecinos como Brasil, Guayana Francesa y Guyana, así como Estados Unidos, India y China", dijo.

Preguntado sobre si Venezuela podría ser tema de los asuntos tratados en el encuentro, sostuvo que esta no era la principal preocupación de la Administración de Santokhi.

"La posición del nuevo Gobierno es de no interferir en asuntos internos, pero hacemos un llamado a los líderes de Venezuela para que encuentren soluciones en beneficio de su pueblo", dijo Ramdin.

"Si bien no estamos a favor de sanciones o suspensiones, creemos que deben usarse todos los canales diplomáticos para facilitar una resolución en este conflicto", matizó.

También dejó claro que la visita no tiene nada que ver con los enormes descubrimientos de petróleo en la costa de Surinam.

"La visita también debe considerarse como uno de los hitos de dos meses en el Gobierno de Santokhi. Habrá varias visitas de este calibre", aseguró sobre la futura agenda internacional del líder de Surinam.

Según Ramdin, esta visita refuerza la imagen de Surinam y fortalece las relaciones con América y la región que se habían deteriorado en los últimos 10 años.

"El mundo necesita saber que Surinam tiene un Gobierno confiable y es un país de derecho y justicia", subrayó.

"Esta visita no está relacionada con los descubrimientos de petróleo y no con los acuerdos sobre ellos. El presidente Santokhi a menudo ha enfatizado que las reservas de petróleo son propiedad de Surinam. El gobierno buscará los socios adecuados para su explotación", zanjó.

Ramdin también dijo que se podrían colocar otros temas en la agenda durante la corta reunión, incluidas diferentes formas de cooperación, el combate al coronavirus y la deuda del país suramericano.

"Así que es mucho más que energía y seguridad", dijo Ramdin, tras aclarar que Surinam quiere, entre otras cosas, trabajar nuevamente con los estadounidenses en entrenamiento militar conjunto, misiones médicas, intercambio de información y colaboración en la gestión de desastres.

El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con ciudadanos y empresarios estadounidenses antes de partir hacia la vecina Guyana, donde hoy se entrevistará con el presidente, Irfan Ali, en Georgetown, tras su investidura en agosto pasado.

La visita a este país "destaca el momento importante por el que Guyana está pasando, los nuevos líderes elegidos pueden construir una democracia que incluya a todos, que consolide el imperio de la ley, atraiga inversiones transparentes del sector privado y explote los recursos naturales en beneficio de todos sus ciudadanos", según había señalado Pompeo.

Un día después, el 18 de septiembre, Pompeo se reunirá con el titular de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional guyanés, Hugh Todd, y con el secretario general de Caricom, Irwin LaRocque.

Además, en Guyana intercambiará notas diplomáticas para patrullas marítimas conjuntas con el fin de luchar contra el narcotráfico.