Polémica por el trato de favor de Canadá a multimillonaria donante de Trump

EFE/EPA/Chris Kleponis / Archivo

Toronto (Canadá), 17 sep (EFE).- La decisión de las autoridades canadienses de permitir que una multimillonaria estadounidense, crítica con las medidas frente a la COVID-19 y una de las principales donantes del presidente Donald Trump, viajase a Canadá sin someterse a la cuarentena obligatoria está causando polémica en el país.

Según la radiotelevisión pública canadiense CBC, Ottawa permitió el mes pasado que Liz Uihlein y otros dos altos ejecutivos de su empresa Uline, se saltasen la cuarentena obligatoria de dos semanas que Canadá impone a todas las personas que llegan al país desde el extranjero.

Uihlein, presidenta y consejera delegada de Uline, y dos altos ejecutivos de la compañía, que se dedica a la distribución de productos de limpieza y de oficina, viajaron a Toronto en su reactor privado y posteriormente se trasladaron a Milton, una pequeña localidad de la provincia de Ontario donde Uline tiene un almacén y oficinas.

El viaje duró dos días, y Uihlein y sus acompañantes deberían haberse puesto en cuarentena durante dos semanas tras llegar a Canadá en vez de desplazarse a Milton.

Pero, según indicó Uline a CBC, los tres viajeros estadounidenses consiguieron que las autoridades canadienses les permitiesen evitar la cuarentena, una excepción que sólo puede ser concedida por cuatro ministros del Gobierno de Canadá.

Sin embargo, ninguno de los ministros ha admitido autorizar que Uihlein, cuya fortuna personal está valorada en 4.000 millones de dólares, y sus ejecutivos evitasen la cuarentena.

La presencia de Uihlein en Milton coincide con una denuncia realizada el 26 de agosto a la Policía por la presencia de varios estadounidenses en las oficinas de Uline en esa localidad sin cubrirse las caras con mascarillas, como obligan las normas en el país.

Uihlein, de 75 años de edad, ha declarado públicamente en varias ocasiones su oposición a las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia, que ha causado casi 200.000 muertes en Estados Unidos y 9.221 en Canadá.

En abril, Uihlein, que durante el año pasado donó junto con su esposo más de 40 millones de dólares al Partido Republicano y que es una vocal partidaria de Trump, declaró al periódico "The Guardian" que la pandemia era una exageración.

"En el país no es tan generalizado como los medios de comunicación han presentado", dijo.

El matrimonio Uihlein ha sido calificado por el periódico "The New York Times" como "la pareja conservadora más poderosa" y desconocida por el gran público.

Canadá ha otorgado centenares de exenciones a la obligación de mantener la cuarentena a jugadores profesionales de hockey sobre hielo y béisbol que han participado en competiciones en su territorio, pero en esos casos los deportistas se han mantenido en entornos controlados, burbujas, donde no había interacciones con el público.

Ottawa también ha concedido exenciones a profesionales y trabajadores considerados "esenciales", aunque esta consideración no incluye a los tres altos ejecutivos de Uline, dijo CBC.