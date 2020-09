Oracle y ByteDance aceptarán nuevos términos de EEUU para TikTok

(Bloomberg) -- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bytedance Ltd. –propietaria de TikTok– y Oracle Corp. aceptaron provisionalmente los términos de la oferta de Oracle por las operaciones estadounidenses del servicio de redes sociales, según personas con conocimiento del asunto.

El miércoles a última hora, el Tesoro envió a Bytedance un documento con los términos revisados, que la compañía y Oracle aceptaron, dijeron las personas, que agregaron que los cambios abordarían preocupaciones de seguridad nacional sobre la transacción y que solicitaron no ser identificadas debido a la delicadeza del asunto.

Bytedance está tratando de obtener la aprobación de EE.UU. para una transacción con Oracle Corp., que dejaría a la empresa china como dueño mayoritario de TikTok. El presidente Donald Trump exigió la venta del servicio en agosto, declarando en órdenes ejecutivas que la popular aplicación para compartir videos es una amenaza para la seguridad nacional.

Trump tiene la última palabra sobre la transacción y aún podría rechazar el acuerdo.

Nota Original:Oracle, ByteDance Said to Accept New Treasury Terms on TikTok

