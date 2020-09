29/11/2019 Olga Moreno responde enfadada a los que tachan su matrimonio con Antonio David de conveniencia. MADRID, 17 (CHANCE) Olga Moreno no puede más. Sometida a una gran presión mediática y con supuestas amantes de Antonio David saliendo a la luz en los últimos días, mujer del colaborador lo está pasando mal. Muy discreta, la malagueña no quiere entrar en polémicas ni contestar a las mujeres que han contado en "Sálvame" sus encuentros con su marido. Eso sí, tajante y muy enfadada, ha respondido a los que tachan su matrimonio de ser de conveniencia y de cara a la galería con un: "Sí, 20 años de conveniencia". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



- CHANCE: Hola, Olga, muy buenos días. Ayer en el programa se comentó que lo estás pasando muy mal.



- OLGA: Yo no voy a decir ya nada más. Yo ya lo dije y no voy a decir más nada. Lo agradezco porque os estáis portando muy bien, pero que no voy a decir más nada.



- CH: En la tele se ha dicho es un matrimonio de conveniencia.



- OLGA: Sí, veinte años de conveniencia.



- CH: Tanto los niños como ustedes lo estaréis pasando mal con todo esto, ¿no? Queréis ya que termine.



- (Asiente)



Sin embargo, Olga guarda silencio cuando le preguntamos por los 80.000 euros que Antonio David tiene que depositar en el juzgado en los próximos cinco días como fianza para hacer frente a la deuda que tiene con Rocío Carrasco por impago de la pensión.



Muy seria, la malagueña también da la callada por respuesta para no opinar sobre si considera que Fidel Albiac es la mano negra que está detrás de la aparición de tantas supuestas amantes de su marido.



No te pierdas su reacción.