Michael Santos: "A Luis Suárez no se le está tratando bien"

El delantero uruguayo Michael Santos. EFE/Chema Moya/Archivo

Madrid, 17 sep (EFE).- Michael Santos, atacante uruguayo recién incorporado por el Leganés como cedido procedente del Copenhague, consideró que el Barcelona no está tratando bien en la actualidad a su compatriota Luis Suárez mientras parece que se le busca una salida.

"No sé, eso es tema del Barcelona. Estamos en el Leganés. Creo, como compatriota mío y el tercer máximo goleador del Barcelona, que no se le está tratando bien", opinó el atacante durante su presentación.

Además habló de una posible llegada a LaLiga Santander de otro futbolista uruguayo, Edinson Cavani: "Es el segundo o tercero máximo goleador de la selección. Es un goleador extraordinario. Le vendría bien jugar en LaLiga".