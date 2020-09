Messi gana lucha legal en UE por marca registrada de su logotipo

(Bloomberg) -- Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona ganó una batalla judicial en la Unión Europea por los derechos de marca registrada de su propio logotipo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo confirmó su victoria anterior contra una marca española de ropa de ciclismo que poseía los derechos del nombre “Massi”.

Un tribunal inferior de la Unión Europea estuvo en lo correcto al considerar la reputación de Messi como “un factor relevante”, dictaminaron el jueves los jueces de mayor rango.

Messi ha estado tratando desde 2011 de obtener los derechos de marca registrada en todo el bloque para un logotipo que consiste en un emblema con una M, con el nombre de Messi debajo. La agencia de propiedad intelectual de la Unión Europea y la compañía de ropa de ciclismo propiedad de Jaume Masferrer Coma apelaron la decisión anterior que favoreció a la estrella del fútbol.

Previamente, Coma había obstaculizado las ambiciones del argentino de obtener la marca registrada en la Unión Europea, argumentando que él ya poseía las marcas registradas en la Unión Europea para su marca y permitir que Messi la reclamara causaría demasiada confusión entre los clientes.

El caso es: C-449/18 P.

