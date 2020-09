Más de 30 millones de casos de coronavirus registrados en el mundo

Actualiza con nuevo balance de 30 millones de infectados ///Copenhague, 17 Set 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró su preocupación este jueves ante el "alarmante" ritmo de transmisión del coronavirus en Europa, enfrentada a un resurgimiento de esta pandemia que también está provocando un flagrante aumento de la brecha entre ricos y pobres."Las cifras de septiembre deberían servir de alarma para todos nosotros" en Europa, donde el número de casos es superior a los registrados en marzo y abril, declaró desde Copenhague el director para la región de la OMS, Hans Kluge. La agencia de la ONU también mostró su preocupación por el recorte del tiempo de cuarentena decidido o planeado en algunos países europeos, como Francia, y afirmó que sigue recomendando un aislamiento de 14 días para todas las personas que hayan estado en contacto con el virus. En Francia, donde se realizan test de diagnóstico masivos, se registraron 10.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas.En España, la región de Madrid es el epicentro de este resurgimiento del covid-19. Este jueves, las autoridades locales dieron marcha atrás tras el anuncio la víspera de posibles confinamientos selectivos en las zonas más golpeadas por el covid-19.El ministro regional de Justicia, Enrique López, reconoció que la palabra confinamiento "genera zozobra", y destacó que el gobierno de la Comunidad de Madrid prevé solo "reducir la movilidad y los contactos" para prevenir riesgos, sin llegar al extremo de confinar a la población."Hay que hacer lo que haga falta para controlar la situación en Madrid", insistió este jueves el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, en la radio pública RNE.En todo el mundo, se registraron al menos 30.000.062 de casos, entre ellos 943.086 muertos desde el inicio de la pandemia, según cifras de AFP en base a datos oficiales.Más de la mitad de los casos se dieron en Estados Unidos, India y Brasil, los tres países más afectados --en números absolutos, no en relación a la población total-- con respectivamente 6.650.570 de casos (197.364 muertes), 5.118.253 de infecciones(83.198 muertos) y 4.419.083 de casos (134.106 muertes).La OMS lanzó un plan para intentar proteger mejor a personal sanitario, expuesto, junto a sus familias "a un nivel de riesgo sin precedentes".El personal sanitario representa entre el 2 y el 3% de la población , pero según las cifras de la OMS concentra un 14% de los contagios por covid-19. "Y en algunos países, esta proporción puede alcanzar el 35%", según la OMS. - 13% de la población mundial, 50% de las futuras vacunas - La pandemia también está agravando de manera flagrante la brecha entre ricos y pobres. El miércoles, la ONG Oxfam, tras analizar los acuerdos firmados por los laboratorios que están fabricando las cinco vacunas potenciales más importantes contra el covid-19, estimó que un grupo de naciones ricas que reúne al 13% de la población mundial ya compró más de la mitad de estas ansiadas dosis."El acceso a vacunas que salvan vidas no debería depender de dónde vives o de cuánto dinero tienes", dijo Robert Silverman, directivo de Oxfam. Igual discriminación se ve en la educación. La pandemia ha provocado el cierre de escuelas y amenaza con borrar los avances logrados en la última década, particularmente en los países más pobres, dijo el miércoles el Banco Mundial. "El capital humano es absolutamente vital para el futuro financiero y económico del país, así como para el bienestar social", dijo David Malpass, presidente del Banco Mundial."Creemos que más de mil millones de niños han dejado de recibir clases por culpa del covid-19", precisó, destacando que esta situación "golpea a las niñas con especial dureza". - La vacuna, eje de campaña en EEUU - Estados Unidos sigue siendo el país más azotado por la pandemia, con casi 197.000 fallecidos y más de 6,6 millones de contagios.La gestión del coronavirus es uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre y provoca tensos cruces de acusaciones entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden.El miércoles, Trump aseguró que una vacuna viable contra el covid-19 estaría lista en Estados Unidos en octubre, contradiciendo directamente a expertos en salud de su gobierno."Estamos muy cerca de esa vacuna (...) Creemos que podemos empezar en algún momento de octubre" o poco después, dijo Trump. Pero el director de los Centros de prevención y lucha contra enfermedades (CDC), Robert Redfield, afirmó poco antes al Congreso que una distribución "muy limitada" de la vacuna a los grupos prioritarios podría comenzar en noviembre y diciembre, pero que la implementación completa llevaría meses.Una vacuna accesible a todos los estadounidenses que permita "regresar a la vida normal" no estará disponible hasta "finales del segundo o tercer trimestre de 2021", explicó."Creo que cometió un error cuando dijo eso", aseguró Trump.Para Biden, la negativa del presidente a tomar medidas contundentes contra la pandemia, como decretar directrices nacionales sobre distanciamiento social y aplicación de pruebas, lo "descalifica totalmente" para un segundo mandato."La primera responsabilidad de un presidente es proteger al pueblo estadounidense y él no lo está haciendo", dijo el candidato demócrata.Ante las cifras que registra el continente americano, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, advirtió de los riesgos de retomar una vida "casi normal" y de las flexibilizaciones prematuras de las restricciones."La semana pasada, las Américas alcanzaron dos hitos sombríos: más de medio millón de muertes y casi 15 millones de casos fueron reportados", dijo Etienne señalando que grandes poblaciones "siguen siendo vulnerables".En América Latina y el Caribe, el coronavirus ya ha provocado más de 316.000 fallecidos y 8,4 millones de contagios.En Perú, el país del mundo con mayor tasa de infecciones, se relajará el toque de queda nocturno y dominical, gracias a una mejora de las cifras, anunció el presidente Martín Vizcarra.burs-bl/mar/ltl ------------------------------------------------------------- URGENTE ¥ Más de 30 millones de casos de coronavirus registrados en el mundo (recuento AFP)París, 17 Set 2020 (AFP) - Más de 30 millones de casos del nuevo coronavirus fueron oficialmente registrados en el mundo, según recuento realizado por la AFP con base en fuentes oficiales el jueves a las 19H45 GMT.En total, al menos 30.000.062 de casos, entre ellos 943.086 muertos, fueron declarados. 