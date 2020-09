Maduro insta a la UE a enviar una "comisión" que observe las legislativas "en privado"

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 17 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó este jueves a la Unión Europea (UE) a enviar al país caribeño una comisión que observe "en privado" los próximos comicios legislativos, horas después de que este bloque comunitario advirtiera que solo participaría si hay "importantes cambios" en las condiciones de las elecciones.

"Si no pueden mandar una súper comisión a las elecciones de Venezuela, manden una comisión en privado", dijo Maduro durante un acto de su partido transmitido por la televisión pública VTV, en referencia a la negativa de la UE de enviar una misión de observación electoral por haberse hecho la invitación fuera de plazo.

"Si quieren ver la verdad, manden una comisión en privado, nosotros los vamos a atender muy bien y ustedes podrán ver la campaña electoral, las elecciones, podrán ver la verdad de Venezuela", insistió, aun sabiendo que no es posible, tal y como le fue comunicado desde Europa.

Aunque Maduro se ha referido constantemente a una "comisión", por el contexto y el resto de comentarios, se entiende que habla de una misión de observación electoral, ya que fue esta solicitud la que rechazó el bloque comunitario.

Esta misma jornada, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, indicó que el grupo podría enviar observadores a las legislativas solo si se producen "importantes cambios" en las condiciones y plazos.

"Solo importantes cambios en las condiciones y marco temporal podría permitir el despliegue de una misión de observación electoral de la UE", declaró Borrell a través de su cuenta en la red social Twitter.

Pero Maduro dijo que estas condiciones de la UE son "imposibles" de cumplir puesto que suponen una violación a la Constitución, al tiempo que planteó al grupo que "piense bien" su política hacia Venezuela.

"En Venezuela va a haber una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y ustedes como UE no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump de intentar sustituir los poderes públicos de Venezuela. Por favor, un poco de realismo político", agregó.

"¿Van a seguir escuchando solamente al sector extremista de una minoría de derecha en Venezuela o van a escuchar a un país entero, que tiene una diversidad de voces?", preguntó luego.

Las elecciones parlamentarias han generado un amplio rechazo en numerosos sectores de la oposición venezolana por la falta de garantías, lo que les ha llevado a calificar estos comicios, que han dicho boicotearán, como "fraudulentos".

Entre las irregularidades que denuncian los detractores de Maduro, se cuentan la desconfianza en el Poder Electoral, cuyos rectores fueron designados por el Supremo y no por el Parlamento, así como la intervención de varios partidos opositores, lo que supuso cambios en la directivas de estas organizaciones.

El rechazo fue también puesto en evidencia por la comunidad internacional, al considerar que Maduro no tiene la capacidad de convocar unas elecciones libres, democráticas y transparentes.