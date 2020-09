Los muertos por COVID-19 en Honduras suben a 2.102 y los contagios a 69.660

De 2.542 nuevas pruebas de laboratorio, 1.040 dieron positivo, con lo que se elevaron a 69.660 los casos de contagiados. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 16 sep (EFE).- La cifra de muertos en Honduras a causa de la COVID-19 se elevó este miércoles a 2.102 y los contagiados a 69.660, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El organismo indicó que hoy fueron confirmados 15 nuevos fallecimientos, con los que ya suman 2.102 desde marzo, cuando se inició la pandemia en el país centroamericano.

Además, de 2.542 nuevas pruebas de laboratorio, 1.040 dieron positivo, con lo que se elevaron a 69.660 los casos de contagiados.

Los departamentos de Cortés, con 294 contagios; Francisco Morazán (152), Atlántida (117) y Santa Bárbara (107), son los que más casos sumaron en las últimas pruebas de laboratorio, de las que el Sinager no informó el martes, por ser día de asueto por la conmemoración del 199 aniversario de la independencia del país de la Corona española.

El Sinager indicó además que 744 personas permanecen hospitalizadas a nivel nacional, de las que 620 presentan un cuadro estable, 104 están graves y 20 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a los enfermos que se han recuperado, el Sinager registró 1.496 nuevos casos, con los que ya suman 19.983.

La tasa de letalidad, según el organismo sanitario, ha descendido a 3,02 por ciento, después de haber estado en 3,11.

La curva de la mortal enfermedad sigue en alza, aunque pareciera que tiende a la baja por el hecho de que hay menos pacientes en los principales hospitales del país, lo que contrasta con el incremento de casos en el interior.

Además, los centros de triaje que se han venido habilitando en varias ciudades del país están contribuyendo a aliviar la carga de pacientes en los nosocomios.

El país comenzó en agosto un proceso gradual de reactivación económica, pero no en todos los sectores está teniendo los resultados que esperaban los empresarios.

Hay negocios, formales, por ejemplo, que siguen cerrados porque no les llega clientela, y muchos que están vendiendo poco.