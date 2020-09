Los cannabinoides causan estrés neuronal y falta de interacción social

Un hombre fuma cannabis. EFE/MARCELO SAYÃO/Archivo

San Sebastián (España), 17 sep (EFE).- Los cannabinoides reducen el metabolismo de la glucosa en el cerebro y causan déficit de interacción social, según una investigación publicado por la revista "Nature", en la que ha participado un equipo español de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

El estudio concluye que la activación de los receptores de cannabinoides CB1 en los astrocitos, unas de las células que componen el sistema nervioso junto con las neuronas, impide el metabolismo de la glucosa y la producción de lactato en el cerebro, lo cual altera la función neuronal y causa un deterioro en las conductas de interacción social, ha explicado la UPV en un comunicado.

La activación de estos receptores, que constituyen la principal diana del componente psicoactivo del cannabis, conduce a que los astrocitos generen una menor cantidad de especies reactivas de oxigeno, lo que afecta "negativamente a la producción de glucosa y causa un estrés neuronal y una falta de interacción social".

En el estudio han participado Pedro Grandes, Nagore Puente, Itziar Bonilla y Svein Achicallende, de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV y del Achucarro Basque Center of Neuroscience, junto con un equipo internacional liderado por los investigadores Juan P. Bolaños, de la Universidad de Salamanca, y Giovanni Marsicano, de la Universidad de Burdeos.

Ademas han contribuido investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, las universidades francesas de Poitiers y Paris-Saclay, la Université Moncton y University of Victoria, de Canadá, la Universidad de Lausana (Suiza) y la University Medical Center de Mainz (Alemania) entre otros.

La "importancia" de la investigación radica "no solo" en la identificación de ese déficit, que puede revertirse mediante manipulación genética y farmacológica en estos cambios causados por el tratamiento cannabinoide sino en "lo que aporta al conocimiento de las alteraciones causadas por el cannabis en el cerebro", destaca Pedro Gandes.