Lo nuevo de Apple Watch y el iPad y otros clics tecnológicos en América

Fotograma cedido por Apple Inc. del debut de Apple Watch SE durante un evento de Apple el 15 de septiembre de 2020, en Apple Park, en Cupertino, California (EE.UU). EFE/ APPLE INC.

Bogotá, 17 sep (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1.Llegan las nuevas versiones del Apple Watch y el iPad

Apple reveló su nuevo reloj inteligente Apple Watch Series 6, que añade un sensor para medir el nivel de oxígeno en la sangre en quince segundos, y el iPad Air, que tiene unos marcos mucho más estrechos y una pantalla retina líquida más grande de 10,9 pulgadas. En un evento virtual, donde el gran ausente fue su producto estrella el iPhone, la empresa también presentó un servicio de suscripción a clases virtuales de gimnasia, Fitness Plus y el paquete Apple One, que incluye los servicios de música, televisión y juegos.

2.EE.UU. evalúa multimillonaria sanción contra Facebook

El Gobierno de EE.UU. mantiene abiertas negociaciones con Facebook para aplicarle una sanción multimillonaria que podría llegar a la cifra récord de 5.000 millones de dólares por supuestamente violar las normativas antimonopolio. Sin embargo, aunque el proceso está en su fase final, los responsables de la red social todavía están entregando a las autoridades competentes documentos y testimonios para demostrar que ha cumplido con las leyes antimonopolio.

3.Google le apuesta a sus nuevos dispositivos y al medioambiente

Google adelantó que el 30 de septiembre presentará en un evento restringido a los invitados sus nuevos modelos de teléfono inteligente Pixel y la última versión de su dispositivo de reproducción audiovisual Chromecast. Además, el gigante tecnológico renovó su compromiso de que en 2030 será la primera gran empresa en consumir solo energía limpia en sus centros de datos y campus de todo el mundo.

4.La PlayStation 5 aterrizará para la campaña navideña de 2020

Sony anunció que la PlayStation 5 saldrá a la venta en todo el mundo el 19 de noviembre y adelantó títulos exclusivos como las nuevas entregas de franquicias como "Spider-Man Miles Morales", el primer superhéroe arácnido negro. La nueva consola de última generación será compatible con la mayoría de los títulos diseñados para la versión anterior.

5.Project xCloud, la plataforma de videojuegos de Microsoft

Microsoft lanzó su propia plataforma de videojuegos en la nube, Project xCloud, que ofrece más de 150 juegos por 14,99 dólares al mes sin necesidad de tener que comprar una videoconsola Xbox física. La multinacional estadounidense informó que por ahora se podrá acceder desde tabletas y teléfonos celulares con sistema operativo Android y que entre los títulos estarán "Destiny 2", "Gears of War 5", "Grounded", "Halo 5" y "Minecraft Dungeons".

6.Nintendo ya no fabricará más sus consolas 3DS

Nintendo ya no fabricará más a nivel mundial la familia de sus consolas portátiles 3DS tras nueve años de producción, confirmó a Efe la desarrolladora y editora de videojuegos. El primer modelo de portátiles 3DS se lanzó en Japón en 2011. Al parecer la empresa se concentrará en sus consolas Switch tras anunciar recientemente que prevé aumentar en un 20 % su producción.

7.EE.UU. revisará acuerdo entre Oracle y dueño de TikTok

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que se revisará el acuerdo entre Oracle y la china ByteDance, propietaria de TikTok, esta misma semana y se emitirá una recomendación al presidente Donald Trump, que considera a esa red social una amenaza para la seguridad nacional del país. "Desde nuestro punto de vista, tenemos que asegurarnos de que el código es seguro y de que los datos de los estadounidenses y sus teléfonos estarán protegidos", afirmó Steven Mnuchin.