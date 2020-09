Las memorias de Obama se publicarán dos semanas después de las elecciones en EEUU

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el jueves la publicación de sus memorias el 17 de noviembre, dos semanas después de los comicios en que su exvicepresidente, Joe Biden, buscará desalojar al republicano Donald Trump de la Casa Blanca.

"Promised Land" (Tierra prometida), que tiene 768 páginas, es el primero de dos volúmenes y saldrá a la venta simultáneamente en 25 idiomas en todo el mundo.

"Es una sensación muy especial haber terminado un libro y estoy orgulloso de ello", tuiteó el expresidente demócrata, en el poder desde 2009 hasta 2017.

El predecesor de Trump dijo que trató de ofrecer "un relato honesto" de su presidencia y una reflexión sobre "cómo aliviar las divisiones y hacer que la democracia funcione para todos".

El proyecto de este nuevo libro de Obama se conocía desde hacía mucho tiempo, pero la fecha de lanzamiento seguía siendo un misterio.

Poco después de dejar la Casa Blanca, Barack Obama y su esposa Michelle llegaron a un acuerdo editorial récord con Penguin Random House, comprometiéndose a escribir un libro cada uno.

Según el New York Times, la editorial habría puesto 65 millones de dólares sobre la mesa para quedarse con los derechos de las dos obras.

El libro de Michelle Obama, publicado en noviembre de 2018, fue un best seller rotundo, con más de 11,5 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Barack Obama ya ha publicado dos libros de mucho éxito en las librerías: "Dreams from my father" (Los sueños de mi padre) en 1995, y "The Audacity of Hope" (La audacia de la esperanza) en 2006.

Muy involucrado en la redacción de sus discursos cuando estaba en la Casa Blanca, el expresidente también es un gran lector.

"Hay algo único en estar en silencio y dedicar un momento sostenido a algo diferente a la música, la televisión o incluso a la mejor película que haya", explicó a New York Times a principios de 2017, días antes de dejar el cargo.

Durante sus dos mandatos, solía hacer sus compras navideñas con sus dos hijas Malia y Sasha en "Politics and Prose", una librería independiente en Washington.

jca/sdu/ad/ll