La Corte Suprema prohíbe exigir prueba de COVID-19 para ingresar a El Salvador

San Salvador, 16 sep (EFE).- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador suspendió este miércoles una orden administrativa que exigía a los salvadoreños y extranjeros con residencia permanente una prueba negativa del coronavirus SARS-CoV-2 para poder ingresar al país.

Los magistrados emitieron una medida cautelar en un proceso de amparo para "ordenar la suspensión" de la medida de no permitir el ingreso de los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva en el país que no presenten la referida prueba con resultado negativo.

La decisión judicial se da tres días antes de que se reanuden los vuelos comerciales en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero.

El fin de semana pasado se conoció un documento, cuya veracidad no había sido confirmada ni desmentida por el Gobierno, de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), encargada de administrar puertos y aeropuertos, en el que se señala que la persona que no presente el examen de reacción en cadena de polimerasa (PCR) sería declarado "inadmisible".

"La decisión de supeditar su admisión a la presentación de una prueba de PCR que dé negativa en COVID-19 supondría una prohibición de ingreso", lo que "implicaría una restricción a su derecho fundamental de ingresar al territorio nacional, pues simplemente impediría su ejercicio", señala la resolución de la Sala de lo Constitucional.

Los jueces añadieron que "la decisión analizada no sólo conllevaría la amenaza a uno de los derechos objeto de protección en este amparo y en los procesos conexos, sino incluso un daño de difícil reparación por la sentencia".

Añadieron que las autoridades de Salud y de la CEPA "tienen prohibido replicar el contenido de las decisiones referidas, por lo que, en caso de hacerlo, las mismas no surtirán ningún efecto jurídico mientras dure la vigencia de la medida cautelar".

El Salvador acumula, hasta el martes, 27.163 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, de los que 6.407 se mantienen "activos", 19.960 se han recuperado y 796 fallecieron.

El país registra desde inicios de agosto una caída de los contagios diarios confirmados, pasando de 449 el 9 de agosto pasado a 75 el martes, a pesar de que suman más de 20 días desde que se reactivó casi toda las actividades económicas.

"Todos los países de la región, con mucha menos densidad poblacional, están teniendo muchísimos más contagios, muertes y sus curvas van hacia arriba, mientras la nuestra, por ahora, se ha aplanado", aseguró el fin de semana el presidente salvadoreño, Nayib Bukele en sus redes sociales.

El mandatario llamó a la población a seguir "tomando todas las medidas" de seguridad ante el virus.