Kwiatkowski y Carapaz salvan el honor de Ineos en el Tour y Roglic sigue líder

El ciclista polaco Michal Kwiatkowski logró la victoria en la 18ª etapa del Tour de Francia, este jueves con 175 km de recorrido entre Meribel y La Roche-sur-Foron, cruzando la meta abrazado a su compañero en Ineos, el ecuatoriano Richard Carapaz.

Ambos formaban parte de la escapada en la jornada en la que la carrera dijo adiós a los Alpes, con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) manteniendo el maillot amarillo a tres días de la llegada del pelotón a París.

Un día después de que el líder del Ineos, el colombiano Egan Bernal, vigente vencedor de la prueba, abandonase el Tour, la formación británica salvó los muebles con su primera victoria de etapa en esta edición 2020.

Kwiatkowski, de 30 años y campeón del mundo en ruta en 2014, y Carapaz, de 27 años y último vencedor del Giro de Italia, cruzaron abrazados la línea de meta, en una imagen rara en el ciclismo.

El polaco destacó en la televisión francesa la generosidad de Carapaz, que ya fue escapado en las dos jornadas anteriores y se había quedado a punto de ganar la etapa.

"Es una persona increíble y ha sido Richard el que ha propuesto que ganara yo porque él ya tenía el maillot de lunares. Es un gesto increíble", declaró.

- Carapaz con el maillot de lunares-

Efectivamente, el ciclista ecuatoriano se ha convertido en el nuevo líder de la clasificación de la montaña y tiene posibilidades de vestir el maillot de lunares en el podio de París el domingo.

"Al final ha sido una victoria espectacular, desde el principio nos hemos ido los dos porque queríamos ganar la etapa y también sumar puntos para el maillot de la montaña. Ha sido un gran trabajo de equipo", confirmó Carapaz.

En la lucha por el podio, un ataque del español Mikel Landa en el último puerto de la jornada logró distanciar a algunos rivales, como el británico Adam Yates y el colombiano Rigoberto Urán.

No obstante, a falta de la contrarreloj del sábado, el podio sigue invariable: Roglic líder, su compatriota Tadej Pogacar segundo a 57 segundos y el colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López tercero a 1:27.

"Sin duda es el más fuerte. No he podido arañarle ni un solo segundo pese a haberlo intentado", declaró Pogacar, que por primera vez pareció resignado al segundo puesto.

- 'Supermán' mantiene el podio -

Richie Porte (a 1:39 de 'Supermán') es la principal amenaza del colombiano para el tercer escalón del podio, pese a que el australiano sufrió para entrar en el grupo de los favoritos tras sufrir un pinchazo en el camino de tierra que seguía a la cima del Col de Glières (a poco menos de 30 km para la meta).

Pese a las demandas de los españoles Landa y Mas, 'Supermán' no trabajó por distanciar a Porte: "Les interesaba más a ellos para escalar posiciones, yo no le iba a sacar ningún beneficio si hubiese trabajado, al contrario me hubiese fatigado un poco más", explicó el pedalista cafetero.

Tras decir adiós a los Alpes, los ciclistas vivirán este viernes una jornada de aparente tranquilidad, antes de la contrarreloj decisiva del sábado, con una etapa de 166,5 km de recorrido entre Bourg-en-Bresse y Champagnole.

mcd/iga/psr