Johnny Deep presentará su nueva película en el Festival de Cine de San Sebastián

MADRID, 17 (CHANCE)



Inmerso en una interminable batalla judicial con su ex mujer, Amber Heard, y en un momento el que se está cuestionando su peculiar carácter, el Festival de Cine de San Sebastian acaba de anunciar que Johnny Deep será uno de los grandes protagonistas de su nueva edición. Y es que el certamen más prestigioso del cine español dará el pistoletazo de salida mañana y llenará de glamour el paseo de la Playa de la Concha durante los próximos días.



Deep visitará nuestro país para presentar "Crock of gold: a few rounds with Shane Macgowan", película qe produce y protagoniza y que participará en la sección oficial del Festival donostiarra. La cinta, que es de carácter documental y está basada en la vida del vocalista y compositor principal de The Pogues, Shane Macgowan, celebrará su premièr mundial en San Sebastian el próximo domingo.



El nombre de Jonhhy Deep se une al de otras estrellas de Hollywood como Matt Dillon y Viggo Mortensen, que demuestran que, pese a estar inmersos en una crisis sanitaria a causa del Covid, el Festival de Cine de San Sebastian cuenta con un excelente estado de salud.