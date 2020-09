Iberdrola apuesta por parques eólicos en la costa de Japón

(Bloomberg) -- Iberdrola SA ha adquirido una participación en una cartera de parques eólicos que Green Investment Group (GIF), de Macquarie Group Ltd., está desarrollando frente a las costas de Japón.

Las compañías trabajarán juntas para desarrollar seis parques eólicos marinos con una capacidad total de 3,3 gigavatios, dijeron en un comunicado el jueves. Japón podría ser un mercado crucial para el desarrollo de parques eólicos marinos de próxima generación, que flotan en el agua, en lugar de estar en estructuras fijas al fondo marino.

Como parte del acuerdo, la empresa española Iberdrola adquirió el desarrollador de energías renovables de GIG, Acacia Renewables. Las compañías no revelaron el valor del acuerdo.

Dos de los proyectos eólicos marinos con una capacidad de 1,2 gigavatios están actualmente en desarrollo y podrían completarse para 2028, según Iberdrola.

Con el acuerdo, Iberdrola gana una fuerte posición en el mercado eólico japonés. El Gobierno está preparando actualmente las primeras subastas para algunos parques eólicos marinos, incluidos aquellos con plataformas flotantes. El apoyo del Gobierno a la tecnología será clave para que los costes disminuyan lo suficiente como para que se instalen a gran escala.

El objetivo de Japón en virtud de su Plan de Energía Básica de 2018 es aumentar la generación de energía eólica marina a 2,2 teravatios hora para 2030, o el 0,2% de su generación total de energía. La capacidad de energía eólica marina en Japón era de solo 21 megavatios a finales de 2019, de instalaciones experimentales.

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha comenzado a reconsiderar este objetivo mientras se prepara para revisar el plan el próximo año. La Asociación de Energía Eólica de Japón estima que el tamaño potencial de la energía eólica marina en Japón es de 34 gigavatios.

Nota Original:Iberdrola and Macquarie to Build Wind Farms Off Japan’s Coast

