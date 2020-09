Heineken lleva a la CE su disputa con Consejo Regulador del Tequila de México

Foto de archivo de una fábrica de Heineken en Den Bosch, Holanda, el 19 de septiembre de 2003. EFE/Rick Nedertigt/Archivo

México, 17 sep (EFE).- La cervecera Heineken llevó a la Comisión Europea (CE) su disputa legal con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) de México por el uso de la denominación de origen del licor mexicano en una de sus cervezas, informó este jueves el organismo mexicano.

Ambas empresas mantienen desde 2017 una disputa por el uso no autorizado e indebido, de la Denominación de Origen Tequila (DOT) en su cerveza "Desperados".

El CRT recordó que bajo el argumento de supuestos "obstáculos a la importación de Tequila en la Unión Europea", la CE publicó el 13 de agosto 2020 en el Diario Oficial de la UE el inicio del procedimiento de investigación en contra de México, motivado por la queja interpuesta por la asociación Cerveceros de Europa.

La queja se originó debido a que el CRT suspendió a inicios de este año los certificados de exportación a la marca Tequilas del Señor, exclusivamente para el envío de tequila a France Boissons, filial de Heineken en Francia "donde se adultera el tequila para crear el aroma que usan en la cerveza Desperados".

El organismo mexicano dijo que la "suspensión no busca un bloqueo comercial" como se alega en la denuncia, sino que es una medida empleada "cuando no hay elementos que hagan posible continuar la trazabilidad de producto, para evitar que violen las normas y leyes aplicables al tequila".

"Derivado del procedimiento legal en Francia, el CRT obtuvo evidencia que demostró que la filial de Heineken adquirió tequila envasado para fabricar su aromatizante y saborizante", señaló la nota.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 006, aplicable a la DOT, "las tequileras solo deben exportar producto envasado para el consumidor final y producto a granel cuando se elaborarán productos con tequila".

El Consejo recordó que la Ley Federal de Propiedad Industrial establece como requisito indispensable para envasadoras en el extranjero "la existencia de un convenio de corresponsabilidad entre la tequilera y la envasadora, el cual no existe con la filial de Heineken".

Además, de acuerdo a la Norma Mexicana 049, los productos con tequila deben de contar con al menos una participación del 25 % de la bebida mexicana en el total de la base alcohólica para poder ostentar la palabra Tequila en su etiquetado y la cerveza "Desperados" usa menos del 1 % de la bebida.

El CRT dijo que la denuncia ocurre en el mismo año en el que finalizó la modernización del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México (TLCUEM), en el cual la UE solicitó reconocimiento y protección en México a más de 340 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de la región

Al mismo tiempo México solicitó lo mismo para 16 de las 18 Denominaciones de Origen que tiene actualmente, entre ellas el tequila.

La CE llevará a cabo una investigación para examinar la denuncia de Cerveceros de Europa al CRT y fijó de plazo hasta el 24 de septiembre para que las partes interesadas se pronuncien.

Los resultados de la investigación se conocerán entre cinco y siete meses después de la fecha de publicación de la queja.