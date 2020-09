Gente de Zona y Gerardo Ortiz unen el mariachi y el cubatón en “Otra botella”

Fotografía cedida por Omar Cruz que muestra al dueto Gente de Zona y Gerardo Ortiz. EFE/Omar Cruz

Miami, 17 sep (EFE).- México y Cuba han mantenido por décadas una conversación musical que ha generado grandes boleros, entre otros estilos. Pero nunca antes se había producido una colaboración de artistas y melodías del mariachi y el cubatón.

El resultado de esta innovación musical es “Otra botella”, el nuevo tema del dueto Gente de Zona y el artista mexicano Gerardo Ortiz y que será presentado este viernes.

"Fue una idea loca que se nos ocurrió y que dio un resultado hasta mejor de lo que pensábamos", dijeron en entrevista con Efe los cubanos Randy Malcom y Alexander Delgado.

"Nuestra internacionalización se produjo gracias a 'Bailando' -la canción de 2014 de Gente de Zona con Enrique Iglesias y Descemer Bueno- y desde entonces nos hemos caracterizado justamente por eso, por canciones con otros artistas”, indicó Malcom.

Precisamente, buscando innovar con cada nuevo tema, los artistas sacaron pistas con Marc Anthony ("La Gozadera"), Jennifer López ("Ni tú ni yo"), Los del Río ( "Más Macarena") y con Kylie Minogue (“Stop Me From Falling” ), entre otros.

La lista de colaboraciones con Gente de Zona es larga y tiene otros nombres como Pitbull, Becky G, Jesse y Joy, Chyno y Nacho, Anahí, Thalía y muchos más.

Sin embargo, “Otra botella” es su primer experimento con la música regional mexicana y la acompañaron con un divertido video, dirigido a distancia por la cineasta colombiana Kath D. (Katherine Díaz González) para 2 Wolves Productions.

"Es la primera vez que hacemos un video dirigido por una mujer y fue una gran experiencia. Ella es una dura y sabía exactamente lo que quería. Tanto, que no hubo ningún problema en seguir sus instrucciones, que nos daba por la pantalla", manifestaron los artistas.

Las imágenes, ambientadas con un filtro amarillo, muestran una historia anclada en un bar al estilo "honky tonk", donde Ortiz es el bartender y Delgado y Malcom los clientes que interactúan con una mujer misteriosa.

El tequila va cambiando de aspecto y mueve la escena entre la sensualidad, los malos recuerdos y el humor.

Es justamente esta parte jocosa la que más celebran los cubanos: "Jamás nos imaginamos que Gerardo fuera tan divertido. La pasamos increíble con él", reveló Delgado.

"Es muy serio con su trabajo. Muy disciplinado, pero como persona es una gran compañía", agregó Malcom.

MARIACHI, REGUETÓN y BOLERO

"Otra botella" empieza con la poderosa trompeta del mariachi, pero pronto se entrega al reguetón, regresa al mariachi y pasa al bolero.

La palabra fusión no es tan adecuada para describirla, como sería compañía, pues los géneros no mezclan sus principales elementos, sino que se dan paso unos a los otros sin interrupción.

El resultado es excelente, pero la verdadera sorpresa fue el talento de Ortiz para el reguetón y la voz de barítono de Delgado para el bolero.

Malcom también se luce, pero el artista ya había demostrado su poder vocal y afinación durante sus años como cantante de la Charanga Habanera.

"Lo más interesante de todo el proceso fue lo que aprendimos sobre el mariachi", reconoció Delgado.

Los artistas cubanos le mandaron a Ortiz una grabación de un mariachi: "él muy elegantemente nos dejó claro que no era muy bueno y tenía toda la razón. Él volvió a grabar la música con su mariachi y vaya que se notaba la diferencia", relató Malcom.

UN GRAN ESTRENO

Los artistas de Gente de Zona adelantaron que tienen planes de estrenar el tema en vivo durante la ceremonia de entrega de los Latin Billboards, que tendrá lugar en Miami el miércoles 23 de octubre.

También aseguraron que compartirán el escenario con Ortiz y tienen muchas ganas de volverse a reunir con el artista, quien se hizo famoso por sus provocadores corridos.

Gente de Zona es finalista en los Latin Billboards de 2020 como Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo.

"Estamos emocionados de regresar al escenario internacional", expresaron.