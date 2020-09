Fútbol.- Luis Suárez aprueba el examen de italiano para obtener el pasaporte del país

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El delantero del FC Barcelona Luis Suárez ha superado este jueves el examen del idioma italiano, un requisito imprescindible para obtener el pasaporte del país transalpino, el cual podría facilitar su llegada a la Juventus de Turín, club con el que se vincula su futuro.



Suárez, que no ha jugado en los dos amistosos del Barça hasta la fecha, sigue buscando alternativas para la próxima temporada, aunque el técnico culé Ronald Koeman ha asegurado que si se queda en la plantilla "será un jugador más" y contará con él para sus alineaciones.



Sin embargo, el ariete charrúa busca una salida y la Juventus es el equipo mejor posicionado, según las últimas negociaciones. Para ello, el pasaporte italiano facilitaría mucho su llegada al no ocupar plaza de extracomunitario.



Luis Suárez viajó este jueves a la Universidad de Perugia y superó el examen sin problemas. "Entiende bien nuestro idioma y al hablar se comunica, siempre se hace entender y lo tiene claro", dijo Lorenzo Rocca, uno de los examinadores del futbolista, en palabras que recoge 'La Gazzetta dello Sport'.



Además, el profesor contó una anécdota durante el examen oral al preguntarle por una ciudad que pudiese imaginar. El examinador no desveló la respuesta de Luis Suárez pero un periodista replicó inmediatamente: ¿Turín?" y Rocca contestó: "Yo no lo dije...".



"Seguro que su italiano mejorará porque es un chico inteligente y simpático. También es hispano y la proximidad entre idiomas se lo facilita. Suárez habló mucho de su familia y de los tres niños a los que tiene mucho cariño. Habló de Uruguay y sus planes para el futuro", sentenció el profesor.