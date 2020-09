Francisco a padres de hijos LGBT: El papa los ama porque son hijos de Dios

EFE/EPA/TIZIANA FABI / Archivo

Ciudad del Vaticano, 17 sep (EFE).- "El papa ama a sus hijos tal como son, porque son hijos de Dios", así dijo Francisco al recibir este miércoles a un grupo de padres con hijos LGBT de la asociación "Tenda di Gionata", según informó posteriormente el diario católico italiano "Avvenire".

El rotativo explica que a la audiencia privada con el pontífice asistieron unos cuarenta padres y madres y Mara Grassi, vicepresidenta de la asociación junto a su esposo Agostino Usai, donó al pontífice el libro "Padres Afortunados", traducido al español para la ocasión.

El libro resume las vivencias eclesiales, no siempre fáciles, de estas familias junto con algunas cartas con peticiones, esperanzas pero también protestas de personas durante demasiado tiempo consideradas indeseables por las comunidades eclesiales, explica el rotativo.

Según los asistentes, Francisco los recibió de forma "tranquilizadora y cordial" y les aseguró además que "la Iglesia no los excluye porque los ama profundamente".

También se le entregó al papa una camiseta con los colores del arcoíris con las palabras del Evangelio: "En el amor no hay miedo".

El papa Francisco sorprendió a los periodistas que en 2013 le preguntaron, regresando de Río de Janeiro, si había un lobby gay en el Vaticano: "Debemos distinguir el hecho de que una persona sea gay del hecho de que sea un lobby. Si es lobby, no todos son buenos. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?".

A su regreso de Irlanda, en agosto de 2018, los periodistas preguntaron en el avión qué les diría a los padres de un hijo homosexual y Francisco respondió: "Primero, rezar. No condenes, diálogo. Entender, hacer espacio para el hijo o la hija. Dejad espacio para que se exprese ... Nunca diré que el silencio es un remedio".

"Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. Eres mi hijo o mi hija como eres", agregó.