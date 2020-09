Filmes de siete países latinoamericanos compiten en el Festival de Gramado

En la imagen un registro del director brasileño de cine Ruy Guerra, director del filme "Aos pedaços", que competirá en la categoría de mejor película brasileña en el Festival de Gramado. EFE/Ángel Díaz/Archivo

Río de Janeiro, 17 sep (EFE).- Siete largometrajes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México, Paraguay y Uruguay disputan a partir del viernes el título de la mejor película latinoamericana en el Festival de Gramado, la principal cita del cine en Brasil y que este año se realiza de forma virtual por primera vez en su historia.

La selección competitiva a la mejor película brasileña incluye también siete largometrajes, entre los cuales el esperado "Aos pedaços", del aclamado director mozambiqueño nacionalizado brasileño Ruy Guerra.

El evento prevé nueve días de exhibiciones, hasta el sábado 26 de septiembre, y será realizado de forma virtual por primera vez en sus 48 años de historia ante las restricciones impuestas para frenar la pandemia del coronavirus en Brasil, país que es el segundo con más muertes por la enfermedad en el mundo, con 134.000 fallecimientos, y el tercero con más contagios (4,4 millones).

Tras haber aplazado inicialmente la edición 48 del Festival de Cine de Gramado desde agosto hasta septiembre, los organizadores desistieron de celebrarlo públicamente en la bucólica ciudad del sur de Brasil que le da el nombre y la transfirieron a la internet y la televisión.

La edición de este año arranca en la noche del viernes con la transmisión por un canal de televisión por suscripción de los cortometrajes brasileños "4 bilhões de infinitos" y "Receita de caranguejo (SP)", seguidos del largometraje brasileño "Por que você não chora?", de Cibele Amaral, y del argentino "El silencio del cazador, de Martin Desalvo.

Además de este filme argentino cuyos protagonistas, Alberto Amman y Pablo Echarri, compartieron el mes pasado el premio al mejor actor del Festival de Cine de Málaga, la selección latinoamericana incluyó "El gran viaje al país pequeño", de la uruguaya Mariana Viñoles, sobre la vida de dos familias sirias afincadas en Uruguay después de participar en un programa de ayuda humanitaria impulsado por el expresidente José Mujica.

También está en competición "Tú me manques", un drama de temática LGTBI dirigido por Rodrigo Bellot y que Bolivia escogió como su candidata a optar a las cinco seleccionadas como mejor película internacional en la próxima edición de los Óscar de Hollywood.

La paraguaya "Matar a un muerto", una historia sobre los enterramientos clandestinos de las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89) dirigida por Hugo Giménez, llega a Gramado tras obtener en febrero una mención especial en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Uruguay).

La muestra latinoamericana la completan "Días de invierno" (México), de Jaiziel Hernández; "La frontera" (Colombia), de David David, y "Los Fuertes" (Chile), de Omar Zúñiga.

Los siete largometrajes fueron escogidos de entre 93 inscritos, incluyendo 49 argentinos, 10 españoles, 6 uruguayos y 5 mexicanos.

La selección competitiva brasileña, además de la película de Ruy Guerra, cuenta con "King Kong em Asunción", de Camilo Cavalcante; "Me chama que eu vou", de Joana Mariani; "O Samba é primo do Jazz", de Angela Zoé; "Por que você não chora?", de Cibele Amaral; "Todos os mortos", de Caetano Gotardo y Marco Dutra; y "Um animal amarelo", de Felipe Bragança.

Para la competición a la mejor película brasileña fueron inscritos 146 largometrajes.

Los filmes seleccionados para las muestras competitivas serán exhibidos todas las noches por el Canal Brasil, una señal por suscripción dedicado a la exhibición de producciones nacionales disponible en varias operadoras.

Además de la exhibición directa de las películas en Canal Brasil, todas las muestras, incluyendo los cortometrajes, estarán disponibles 24 horas en la plataforma de "streaming" del mismo canal.

"La decisión, incluso exigiendo adaptaciones y nuevas reglas, parte del entendimiento de que es necesario mantener la realización, pero de forma segura, como importante ventana para el sector audiovisual, uno de los más impactados por el coronavirus", informaron los organizadores en un comunicado.

La ceremonia de premiación será mantenida en el Palacio de los Festivales de Gramado pero en un formato que atiende todos los protocolos de seguridad, por lo que no contará con público.