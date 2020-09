Este multimillonario británico amasa fortuna con DVD y proteínas

(Bloomberg) -- Según cuenta Matthew Moulding, su negocio minorista por internet casi acabó devastando su economía personal. Hoy, lo ha convertido en uno de los ultra ricos del mundo.

THG Holdings Ltd., el operador británico de comercio electrónico que el empresario cofundó, se disparó un 25% en su debut bursátil después de que la compañía recaudase 1.900 millones de libras (US$2.400 millones) en la segunda mayor salida a bolsa de Europa este año y la mayor en la Bolsa de Londres desde junio de 2017. La participación de Moulding valía alrededor de US$2.000 millones al cierre del martes. El título caía un 3,8% a las 8:30 am en Londres el jueves.

Es una creación inusual de una gran fortuna tecnológica en el Reino Unido. Si bien la pandemia de coronavirus ha alimentado la riqueza de empresarios del comercio electrónico, videoconferencias y juegos digitales a nivel mundial, el sector ha estado relativamente tranquilo en Gran Bretaña, donde empresarios industriales y los propietarios aristocráticos de tierras como Jim Ratcliffe y Hugh Grosvenor dominan los primeros puestos de los más ricos del país.

Moulding, de 48 años, estudió economía industrial en la Universidad de Nottingham, se graduó en contabilidad y trabajó para el multimillonario británico John Caudwell antes de crear The Hut Group, como se conocía anteriormente a THG, en 2004 con John Gallemore, director financiero de la compañía. Comenzaron vendiendo CD y DVD, pero ahora gestionan una compañía que opera sitios web como Coggles.com y Myprotein.com, las cuales venden productos de belleza y artículos de nutrición.

THG se considera un “valor demandado” debido a su plataforma tecnológica, que le permite ofrecer soluciones a empresas grandes de bienes de consumo que deben adaptarse rápidamente, en lugar de por su negocio minorista online, dijo Colin McLean, director de inversiones de SVM Asset Management.

La compañía está valorada en 6.100 millones de libras tras vender acciones por alrededor de 376 millones, o un 35% del operador de comercio electrónico, a 5 libras el título. La salida a bolsa fue especialmente popular, y los colocadores encontraron compradores para todas las acciones en menos de 20 minutos.

Moulding posee alrededor de una cuarta parte de la compañía, con sede en Mánchester, Reino Unido, cuyos ingresos aumentaron un 36% a 675,6 millones de libras en el semestre que concluyó el 30 de junio. Controla una participación en una firma de inversión que vendió 54 millones de libras en acciones en la salida a bolsa. Además, la compañía transfirió la propiedad de algunos almacenes, dos hoteles boutique y un club de campo y spa al empresario antes de la flotación, según el folleto informativo de la oferta de venta.

“Ha sido un viaje animado hasta ahora, especialmente en los primeros años”, dijo Moulding en una publicación de Instagram en julio. “Afortunadamente, tanto los PC como nuestros propios sitios web han recorrido un largo camino desde 2004”.

