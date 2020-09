Estados Unidos.- Debate publicará las memorias de Obama en español el próximo 17 de noviembre

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El primer volumen de las memorias presidenciales de Barack Obama, presidente número 44 de Estados Unidos, serán publicadas en España por la editorial Debate el próximo 17 de noviembre.



Este primer volumen de las memorias --que constarán de otro más-- se titula 'Una tierra prometida' y aparecerá simultáneamente en 25 idiomas, según ha anunciado Markus Dohle, CEO de Penguin Random House, que adquirió los derechos de este libro.



'Una tierra prometida' será publicado en español en formato físico y digital en España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Uruguay, y distribuido en el resto del mundo en lengua española, por Debate. La edición en inglés del libro será publicada en Estados Unidos y Canadá en físico y digital por Crown, un sello del Grupo Editorial Random House, una división de Penguin Random House.



Además de en inglés y en español, el libro será publicado en otros 23 idiomas. La fecha de salida del segundo y último volumen de las memorias aún no ha sido decidida y se anunciará más adelante. Los detalles de la gira promocional del expresidente Obama se comunicarán más tarde este otoño.



En 'Una tierra prometida' Barack Obama cuenta en primera persona la historia de su trayectoria: de ser un joven en busca de su identidad a convertirse en líder del mundo occidental, y describe con detalle tanto su formación política como los momentos cumbre del primer mandato de su histórica presidencia.



"Ninguna sensación es comparable a la de terminar un libro, y estoy muy orgulloso de este. He pasado los últimos años reflexionando acerca de mi presidencia, y en 'Una tierra prometida' he intentado ofrecer una crónica honesta de mi campaña presidencial y mi mandato: los acontecimientos y personas clave que lo modelaron, mi opinión sobre en qué acerté y qué errores cometí, y las fuerzas políticas, económicas y culturales con que mi equipo y yo tuvimos que lidiar, y con las que como sociedad seguimos lidiando", ha explicado Obama.