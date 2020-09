Esfuerzos voluntarios no frenan problema mundial de plásticos

(Bloomberg) -- Las compañías que crean gran parte de los 23 millones de toneladas métricas de basura plástica que llegan a los océanos y los ríos cada año no logran frenar el flujo de residuos y, en algunos casos, están engañando sobre sus esfuerzos, según dos nuevos informes.

Un grupo de científicos dirigido por Stephanie B. Borrelle, de la Universidad de Toronto, desarrolló un modelo para evaluar los ambiciosos compromisos de frenar la basura plástica hechos por países, organizaciones internacionales como Naciones Unidas y grupos independientes. Los investigadores encontraron que incluso si todas estas promesas combinadas se llevan a cabo al pie de la letra, la contaminación plástica continuará empeorando de manera acelerada.

Se espera que la cantidad de desechos plásticos que ingresan al oferta mundial de agua cada año se duplique a 53 millones de toneladas métricas para 2030. Las imágenes de vida marina estrangulada en plástico y playas llenas de botellas desechadas han provocado protestas públicas y, a su vez, corporaciones y gobiernos que proponen una serie de promesas para aumentar el reciclaje. “Sin una gran innovación tecnológica, es inconcebible que los esfuerzos para recuperar los desechos plásticos del medio ambiente puedan alcanzar incluso el 10% de las emisiones anuales”, dijeron los investigadores en su informe, publicado el jueves en la revista Science.

Esos hallazgos fueron reforzados por una investigación separada de un grupo de defensa del medio ambiente con sede en Londres llamado Changing Markets Foundation. A través de su investigación, el grupo descubrió que los 10 principales productores corporativos de plástico no lograban alcanzar incluso sus propios objetivos para reducir el uso de plástico virgen.

La fundación utilizó las dos auditorías de marca más recientes del grupo de defensa Break Free From Plastic como base para su investigación, examinando los compromisos de reciclaje establecidos en los informes y verificando el seguimiento de las empresas. El trabajo, dijo la fundación en un comunicado que acompaña los resultados publicados, incluyó revisiones de investigación, entrevistas con expertos y grupos no gubernamentales, fuentes de la industria, formuladores de política y solicitudes de documentos del gobierno.

Un estudio de caso involucró a Coca-Cola Co., que Break Free From Plastic ha nombrado repetidamente como la mayor contaminadora de plástico del mundo. La fundación descubrió que el informe de sostenibilidad de 2009 de la compañía incluía un compromiso de usar 25% de plástico reciclado en sus botellas para 2015, mientras que su informe para 2015 citaba 12,5% de contenido reciclado o renovable en sus botellas. Coca-Cola no respondió a una solicitud de comentarios.

Otros gigantes de las bebidas que son criticados en el informe de Changing Markets por hacer promesas contra el reciclaje de plásticos que parecen poco probables de lograr incluyen la división de agua de Nestlé en América del Norte y PepsiCo Inc. “Nestlé Waters NA se comprometió a duplicar los objetivos de reciclaje de botellas PET a 60% para 2018”, dijo el grupo en los materiales que acompañan la investigación”, pero en 2018 esta tasa fue de 28,9%”.

El informe también dice que a pesar de la retórica, las compañías de bebidas estaban socavando activamente los esfuerzos gubernamentales para frenar la producción de plástico por ley. Coca-Cola pertenece a siete asociaciones de la industria que han presionado para bloquear la legislación que exige reducciones en el uso de plástico virgen o afecta la forma como se desecha.

“Las iniciativas y los compromisos voluntarios de la industria han fallado”, afirma Nusa Urbancic, directora de campañas de Changing Markets. “Los formuladores de políticas deberían mirar más allá de la cortina de humo de la industria”.

Nota Original:Voluntary Efforts Curb World’s Plastic Problem Aren’t Working

©2020 Bloomberg L.P.