El susto de Mourinho, el poder de Ibrahimovic y el debut triunfal del Granada. EFE/EPA/VASSIL DONEV

Madrid, 17 sep (EFE).- El Tottenham y José Mourinho percibieron el fracaso hasta el minuto 85, hasta que el rescate iniciado de penalti por Harry Kane y culminado por Tanguy Ndombelé transformaron un posible batacazo en sólo un susto en la segunda ronda previa de la Liga Europa, en la que Zlatan Ibrahimovic desató el triunfo del Milan y el Granada debutó en Europa con determinación y autoridad.

Tiene mérito el 0-4 del conjunto andaluz, porque otros equipos, referencias en la presente edición del torneo y de las competiciones europeas, ni ganaron con tal rotundidad ni se sintieron tan superiores como él, con el Tottenham como un ejemplo más que inesperado, aunque sobrevivió finalmente en el torneo continental.

El conjunto inglés sufrió en Plovdiv, en Bulgaria. Y mucho. Nadie preveía tal sofoco para sortear una eliminatoria previa tan temprana de la Liga Europa. Hace nada más dos años, por ejemplo, el Tottenham jugó la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano. Fue subcampeón.

Ya el empate a nada con el que transcurrió el partido invitaba a la reflexión al Tottenham. Pero el 1-0 de Minchev, en el minuto 71, disparó las alarmas, solventadas a tiempo porque Harry Kane marcó el 1-1 de penalti y porque, cinco minutos después y con dos hombres más sobre el terreno, Tanguy Ndombélé (1-2) lo redujo a sólo un susto.

Mientras espera los fichajes de Gareth Bale y Sergio Reguilón para ampliar una plantilla ya de por sí competitiva, una clasificación tan apretada es un serio aviso para el futuro más inmediato para el bloque entrenado por José Mourinho, porque el próximo jueves le aguarda el Shkëndija en Macedonia.

DE CALHANOGLU A IBRAHIMOVIC

En el Milan, mientras, Zlatan Ibrahimovic es una garantía. Al borde de los 39 años -los cumplirá el próximo 3 de octubre- mantiene muchas cualidades ofensivas, entre ellas su capacidad goleadora: en el minuto 23 desató la victoria del conjunto italiano, asistido de forma sensacional por el talento de Hakan Calhanoglu, que pasó de asistente en el 0-1 a goleador en el 0-2 en el segundo acto.

Cuando el centrocampista turco marcó en el minuto 67 -después fue reemplazado por Brahim Díaz en el 83- ya no hubo ninguna duda de que el Milan iba a pasar a la siguiente ronda en su reencuentro con Europa. Su siguiente desafío será en San Siro frente al Bodo Glimt noruego, vencedor este jueves ante el Zalgiris (3-1).

Más incontestable fue el estreno europeo del Granada. El 0-4 al Teuta es un resultado para la historia. No por el rival, evidentemente muy inferior, ni por la complejidad ni siquiera por la previsible clasificación, sino porque jamás había jugado un partido de competición continental hasta la goleada de este jueves.

"Ha salido todo muy bien porque hemos ganado 0-4 gracias a la gran actitud del equipo para saber adaptarse. No olvidemos que debutar en Europa es muy difícil. Y hacerlo con un 0-4 más difícil todavía", expresó su técnico, Diego Martínez, en declaraciones facilitadas por el club al término del duelo.

EL LOKOMOTIV TIFLIS, SIGUIENTE RETO DEL GRANADA

El Granada ya tiene su primer triunfo en Europa. Y por cuatro goles. Es el inicio de su currículum internacional. También de una aventura que marcará otro hito en la siguiente ronda, la penúltima previa a la fase de grupos: su debut europeo en Los Cármenes. Ahí recibirá al Lokomotiv Tiflis, ganador por 2-0 ante el Dínamo Moscú.

No hay duda de la condición de favorito del conjunto andaluz, como también lo era en el partido de este miércoles en Durres, en Albania. Ni siquiera la circunstancia de visitante rebajó su superioridad sobre el KF Teuta, al que sentenció en diez minutos, con el 0-1 de Roberto Soldado y el 0-2 de Kenedy.

El 0-3, a la media hora, y el 0-4, nada mas comenzar el segundo tiempo, surgieron de Yangel Herrera. La racha del centrocampista venezolano es impactante: ha marcado tres goles en los dos primeros duelos del curso; uno el pasado sábado al Athletic en la Liga y dos al Teuta. En comparación, en toda la pasada campaña marcó dos.

También goleó por 0-4 el Wolfsburgo en Albania. El equipo alemán lo hizo contra el Kukesi, con dos goles de Wout Weghorst, uno de Maxence Lacroix y otro de Admir Mehmedi. Su siguiente rival será el Desna Chernihiv ucraniano, al que recibirá en terreno germano.

El Rangers también ganó sin sobresaltos (0-5) al Lincoln Red Imps. Dos de los goles los firmó el delantero colombiano Alfredo Morelos, que irrumpió en el segundo tiempo para anotar el 0-3 y el 0-5. Su rival en la siguiente ronda será el Willem II en Holanda. También hizo doblete el argentino De Vicenti para el Apoel, que ganó 1-4.

A la vez, dos goles en dos minutos, del 83 al 85, le dieron la clasificación al Copenhague frente al Goteborg (1-2); el Galatasaray superó su visita a Baku por 1-3, con dos tantos de Mbaye Diagne; el Basilea venció por 1-2 al Osijek y el Reims se impuso al Servette por 0-1, gracias a un gol de Valon Berisha en el minuto 4.

El partido con más goles, doce (6-6), tres de ellos en la prórroga, supuso la clasificación del Steaua Bucarest, que doblegó en los penaltis al Backa Topola, con el que perdía 2-0 al cuarto de hora y al que ganaba 3-4 con un gol en el minuto 93, pero recibió el 4-4 instantes después.

En el tiempo extra, el conjunto rumano tampoco resolvió el encuentro, aunque dispuso de dos ventajas, niveladas por su rival, que marcó esos dos tantos ya con dos hombres menos sobre el campo. El 6-6 dirigió el duelo a los penaltis, ganados por el Steaua por 4-5.

SUSPENDIDO EL RIGA-TRE FIORI POR "FUERTES VIENTOS"

La rotura de un foco a causa de la tormenta en el estadio Skonto, cuyos restos cayeron al lado de los banquillos, según informan los medios locales, interrumpió en el minuto 8 el partido entre el Riga y el Tre Fiori, reanudado más de un cuarto de hora después y suspendido en cuanto el marcador reflejó el minuto 45.

"Debido a los fuertes vientos, el partido fue detenido en el minuto 8 para proteger la seguridad de todas las personas involucradas en el partido. Después de las conversaciones entre ambos equipos y las autoridades locales, se decidió que el partido no se reanudaría este jueves", expuso en un comunicado la UEFA, que después fijó la disputa del partido para las 9.00 de este viernes.