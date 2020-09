El Salvador.- La Corte Suprema dictamina que los salvadoreños pueden regresar al país sin PCR negativa

15/09/2020 Celebraciones de la independencia en San Salvador POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL CAMILO FREEDMAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha dictaminado que el Gobierno no puede exigir una PCR negativa a los salvadoreños que quieran regresar al país o a aquellos extranjeros que tienen residencia permanente, lo que ha llevado al presidente, Nayib Bukele, a solicitar a las aerolíneas que sean ellas quienes exijan una prueba para descartar casos de coronavirus.



La Sala de lo Constitucional del Supremo ha alegado que la orden en vigor "supondría una prohibición de ingreso para los connacionales que no cuenten con el resultado médico prescrito y de facto", alegando que "no existe un régimen de excepción que la habilite".



No es la primera vez que Bukele intenta una medida similar, ya que el presidente advirtió en el inicio de la pandemia de que las fronteras quedaban cerradas sin excepción y que solo estaría autorizado el transporte de mercancías, si bien luego el Gobierno matizó que nunca había impedido la entrada de salvadoreños, según 'La Prensa Gráfica'.



Bukele, que ha sufrido sucesivas derrotas judiciales a lo largo de estos últimos meses, ha lamentado en Twitter tras la última resolución que la Sala de lo Constitucional sigan con su "proceso de desmantelamiento del Gobierno" mediante un nuevo "atentado contra el Estado de Derecho".



"Los requisitos de entrada en los aeropuertos por enfermedades o seguridad siempre han existido, en este y en todos los países", ha dicho, poniendo como ejemplo los límites existentes para la conducción de cualquier vehículo y reivindicando que "ningún derecho es absoluto".



En este sentido, ha defendido que toda administración debería tener margen para ir adoptando las medidas que considere oportunas en función de las circunstancias. "Pretender que se deba buscar legislación para cada acción del Gobierno, solo intenta negar su existencia e imposibilitar su trabajo y eficacia, dejando a la sociedad sin control estatal", ha esgrimido.



Bukele ha afirmado que El Salvador "no puede aceptar miles de viajeros diarios sin control, viajando en cabinas presurizadas y contagiando a los demás, en esta etapa de la pandemia", en la que la cifra de contagios diarios está por debajo del centenar. Las autoridades sanitarias han confirmado hasta la fecha 27.163 casos y 796 fallecidos.



PASA LA RESPONSABILIDAD A LAS AEROLÍNEAS



Bukele ha pasado la pelota al tejado de las aerolíneas, a las que ha emplazado a "exigir" a todos sus pasajeros una prueba negativa de coronavirus realizada en las 72 horas previas al viaje.



"De lo contrario, nos veremos obligados a volver a cerrar el aeropuerto", ha advertido el mandatario, quien ha apuntado que este requisito estará vigente hasta que El Salvado haya controlado la curva epidemiológica.