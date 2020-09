El presidente del Rayo prefiere que se siga aplazando la eliminatoria suramericana

En la imagen, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecan.. EFE/Javier Lizón/Archivo

Lima, 16 sep (EFE).- El presidente del Rayo Vallecano de Madrid, Raúl Martín Presa, se manifestó este miércoles contrario a que la fase de clasificación suramericana para el Mundial de Catar 2022 comience en octubre bajo el formato habitual, lo que involucraría al jugador peruano del club español Luis Advíncula.

En declaraciones al programa 'Las voces del fútbol' de Radio Unión de Perú, Martín Presa abogó por seguir aplazando la eliminatoria sudamericana hasta que llegue la vacuna contra el COVID-19.

También propuso hacer más adelante una "burbuja" como la NBA en Orlando (Estados Unidos) para concentrar a todas las selecciones en un mismo lugar y disputar la eliminatoria en un formato intensivo.

Martín Presa consideró "un tanto peligroso" celebrar la eliminatoria bajo el formato habitual con jugadores sudamericanos que militan en distintas ligas europeas reuniéndose en diferentes puntos de Suramérica para retornar unos días después a sus clubes.

"No creo que sea una buena idea para los países de origen ni para los países que los seleccionan. Cualquier decisión que se tome debe intentar tener el mayor respeto a la salud de las personas y, por ende, a la vida de la población de los países, y si para eso hay que restringir viajes, habrá que hacerlo", defendió Martín Presa.

No obstante, el presidente del Rayo recordó que los clubes están obligados por la FIFA a ceder sus jugadores a las selecciones, por lo que no se opondrá a que Advíncula se una a la selección peruana si finalmente se confirman las dos primeras jornadas de la eliminatoria sudamericana para el 8 y 13 de octubre.

Sobre Advíncula, Martín Presa indicó que el club no tiene intención de traspasarlo porque "para nosotros es un jugador muy importante para conseguir lo objetivos y está plenamente adaptado al Rayo".

De confirmarse el calendario de las eliminatorias suramericanas, Perú debutará de visitante ante Paraguay y seguidamente recibirá a Brasil en Lima, mientras que en noviembre deberá viajar a Chile y luego ser local contra Argentina.

Aunque la ola de contagios ya está remitiendo, Perú es uno los epicentros mundiales de la pandemia al tener la tasa más alta del mundo de mortalidad con casi 31.000 fallecidos (94 por cada 100.000 habitantes) y es el quinto a nivel global en casos confirmados con más de 738.000 contagios acumulados.