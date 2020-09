El petróleo de Texas abre con un retroceso del 0,72 %, hasta los 39,87 dólares

A las 09.05 hora local (13.05 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en octubre restaban 0,29 dólares respecto al cierre de la sesión previa del miércoles. EFE/Archivo

Nueva York, 17 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este jueves con un retroceso del 0,72 %, hasta los 39,87 dólares el barril, por las dudas en la recuperación de la demanda de derivados y pese a que el paso del huracán Sally ha obligado a interrumpir parte de la producción en el Golfo de México.

A las 09.05 hora local (13.05 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en octubre restaban 0,29 dólares respecto al cierre de la sesión previa del miércoles.

Pese a que ayer el informe del Instituto Estadounidense del Petróleo (API, en inglés) reportó una caída de 9,5 millones de barriles en los inventarios nacionales la semana pasada, los datos de solicitudes de desempleo e inversión en vivienda no permitieron una mejora del optimismo entre los inversores.

Las inversión en nueva vivienda en agosto cayó ligeramente, mientras que las solicitudes de desempleo de la segunda semana de septiembre siguen sin mostrar una mejora significativa, una indicación de que la economía estadounidense sigue lastrada por la pandemia de la COVID-19.

El precio del barril Texas inició las cotizaciones de la mañana en Wall Street bordeando la cota de los 40 dólares, que había recuperado el día anterior tras haberla perdido en el comienzo del mes por las dudas sobre la recuperación económica.

La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) más Rusia se reúnen hoy pero no se espera que anuncien un recorte en la producción, lo que contribuye a que el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos siga sin grandes cambios.

No obstante, en opinión de Robert Yawger, director de energía en Mizuho Securities, es posible que la OPEP ampliada imponga demandas de "mejor cumplimiento de las cuotas en estados que hacen trampas como Irak o los Emiratos Árabes Unidos", lo que indirectamente sería un recorte leve de la producción.