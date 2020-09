El huracán Teddy se refuerza y Sally, degradada a depresión, descarga lluvias

EFE/EPA/DAN ANDERSON

Miami, 17 sep (EFE).- El huracán Teddy, con vientos de 105 millas por hora (165 km/h), va a reforzarse sobre mar abierto en el Atlántico, mientras Sally, degradada a depresión tropical, sigue descargando lluvias torrenciales en Alabama y Georgia, a la vez que la crecida del mar en la costa retrocede.

A las 09.00 GMT Sally, que tocó tierra en Gulf Shores, localidad costera Alabama, este miércoles, avanzaba tierra adentro de ese estado en dirección noreste s unas 12 millas por hora (19 km/h).

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), él centro de la depresión tropical, que presenta vientos máximos sostenidos de 30 millas por hora (45 km/h), se encontraba a unas 50 millas (90 km) de Montgomery (Alabama).

El patrón de trayectoria indica que hoy cruzará el sureste de Alabama, luego la parte central de Georgia y esta noche o el vienes estará sobre Carolina del Sur.

Para el viernes por la noche no quedarán de Sally mas que remanentes, según el NHC.

El NHC ha retirado todas las advertencias que estuvieron en efecto en las zonas costeras del noreste del Golfo de México, donde no se ha informado de víctimas por Sally aunque sí de crecidas del mar e inundaciones causantes de cuantiosos daños en Alabama y el extremo noroccidental de Florida.

Sin embargo, la lista de posibles efectos de Sally en el tramo final de su viaje desde el Atlántico es larga.

Las lluvias producidas por Sally en el sureste de EE.UU, incluyendo Carolina del Norte y Virginia, pueden producir acumulaciones de hasta 6 pulgadas (152 milímetros) y causar desbordes de ríos e inundaciones repentinas.

También son posibles tornados en el sur de Georgia y el norte de Florida y más adelante en Georgia y Carolina del Sur.

En el mar, los niveles tienden a normalizarse tras la marejada ciclónica, pero la resaca y las corrientes siguen presentes en el Golfo de México desde el extremo noroccidental de Florida hasta Luisiana.

En cuanto a Teddy, el NHC advirtió de que puede ser un huracán mayor (de categorías 3, 4 o 5) esta noche o mañana.

A las 09.00 GNR estaba a unas 625 millas (1.010 km) al estenoreste de las Antillas menores y se movía en dirección noroeste a 12 millas por hora (19 km/h).

No hay advertencias para zonas costeras, dado que Teddy va a mantenerse alejado de tierra en su andadura.

El fuerte oleaje producido por Teddy sí va a sentirse en las Antillas Menores y en la costa nororiental de Sudamérica y luego va a extenderse a las Antillas Mayores, las Bahamas, Bermudas y la coste este de EE.UU.

Por último, el NHC pronostica que la tormenta tropical Vicky, situada a casi mil millas (1.500 km) al este-noroeste de las islas de Cabo Verde se debilitará y se convertirá en tormenta tropical este jueves sobre el Atlántico.

De los 21 nombres de tormentas de la temporada ciclónica 2020 solo queda sin usar Wilfred. Después, si fuera necesario, se usarían las letras del alfabeto griego para identificarlas, lo que no ocurre desde 2005, la temporada más activa de la historia, aunque la del 2020 todavía puede quedarse con el título.

La temporada ciclónica en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre aunque cada vez con más frecuencia las tormentas se adelantan a mayo, lo que algunos científicos atribuyen al calentamiento global.