El huracán Sally deja un muerto; rescatan a cientos

PENSACOLA, Florida, EE.UU. (AP) — El huracán Sally arremetió lentamente contra tierra el miércoles cerca de los límites entre Alabama y Florida con vientos de 165 km/h (105 mph) y más de 60 centímetros de lluvia, dejando al menos un muerto, inundando viviendas y obligando a rescatar a cientos de personas en lo que podría ser una marcha lenta y desastrosa por el sur de Estados Unidos.

El fallecimiento ocurrió en Orange Beach, Alabama, según el alcalde Tony Kennon, que también le dijo a The Associated Press que había una persona desaparecida. Indicó que por el momento no podía dar detalles.

Moviéndose a tan sólo 5 km/h (3 mph), más o menos la velocidad a la que camina una persona, la tormenta tocó tierra a las 4:45 a.m. cerca de Gulf Shores, Alabama, ubicada a unos 50 kilómetros (30 millas) de Pensacola, Florida. El meteoro aceleró a un trote ligero mientras golpeaba las zonas metropolitanas de Pensacola y Mobile, Alabama, en las que residen cerca de un millón de personas.

Arrojó embarcaciones tierra adentro o las hundió en los muelles, derribó palmeras, arrancó techos y tumbó señalamientos, además de dejar sin servicio eléctrico a más de 540.000 viviendas y negocios. Una réplica de una carabela de Cristobal Colón, la Niña, que se encontraba atracada frente a Pensacola, ha desaparecido, informó la policía.

Sally mandó a la deriva una grúa flotante, que posteriormente se estrelló contra el nuevo Puente Tres Millas sobre la Bahía de Pensacola, lo que provocó que se desplomara un tramo de la construcción de apenas un año de existencia, indicaron las autoridades. La tormenta también destruyó una larga sección de un muelle de pesca en el Parque Estatal del Golfo en Alabama el mismo día en que estaba programada su ceremonia de inauguración luego de una renovación de 2,4 millones de dólares.

Por la tarde, las autoridades del condado Escambia, donde se ubica Pensacola, informaron que al menos 377 personas habían sido rescatadas de zonas inundadas. Más de 40 personas que quedaron atrapadas por el agua fueron puestas a salvo en cuestión de una hora, incluyendo a cuatro miembros de una familia hallados en un árbol, dijo el jefe de la policía del condado, David Morgan.

Las autoridades de Pensacola, donde Sally convirtió avenidas en ríos, señalaron que 200 miembros de la Guardia Nacional llegarían al lugar el martes para brindar ayuda. Se anunciaron toques de queda en el condado Escambia y en algunas localidades costeras de Alabama.

Hacia las primeras horas de la tarde, Sally se había debilitado a tormenta tropical. El miércoles por la noche fue degradado a depresión con vientos sostenidos de 55 km/h (35 mph).

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que aún se pronostica que el sistema arroje de 10 centímetros (4 pulgadas) a 29 cm. (8 pulgadas) de lluvia en el sureste de Alabama y el centro de Georgia para el jueves por la noche, con hasta 30,4 centímetros (1 pie) en algunos sitios.

Más de 61 centímetros de lluvia (2 pies) fueron registrados cerca de la Estación Aeronaval de Pensacola, y casi 1 metro (3 pies) de agua cubría las calles en el centro de la ciudad, reportó el servicio meteorológico.

Mientras tanto, lejos en el Océano Atlántico, Teddy se convirtió en huracán el miércoles con vientos de 160 km/h (100 mph). Los meteorólogos dijeron que podría alcanzar fuerza de categoría 4 antes de acercarse a las Bermudas, que hace apenas unos días fueron azotadas por el huracán Paulette.

___

Wang informó desde Mobile, Alabama, y Martin desde Marietta, Georgia. Los periodistas de The Associated Press Russ Bynum en Savannah, Georgia; Sudhin Thanawala y Haleluya Hadero en Atlanta; Bobby Caina Calvan y Brendan Farrington en Tallahassee, Florida; Rebecca Santana en Nueva Orleans; y Julie Walker en Nueva York contribuyeron a este despacho.