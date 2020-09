El fracaso de Trump en la pandemia lo "descalifica totalmente", dice Biden

Actualiza con discurso de Biden, cambia título y copete ///Wilmington, Estados Unidos, 16 Set 2020 (AFP) - El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo el miércoles que la negativa del presidente Donald Trump a tomar medidas contundentes contra la pandemia de covid-19, como decretar directrices nacionales sobre distanciamiento social y aplicación de pruebas, debería descalificarlo para un segundo mandato.Biden también acusó a su rival electoral Trump de politizar el proceso de desarrollo de la vacuna y dijo que no confía en las declaraciones del presidente republicano, quien dijo el martes por la noche que una vacuna estaba a pocas semanas de estar lista.La posibilidad de que el gobierno de Trump pueda acelerar la producción de una vacuna segura se ha convertido en un punto focal de la campaña para las elecciones del 3 de noviembre, que muestran al presidente rezagado en las encuestas frente al ex vicepresidente Biden."La primera responsabilidad de un presidente es proteger al pueblo estadounidense y él no lo hace. Esto lo descalifica totalmente", dijo Biden durante un discurso en Wilmington, Delaware (este), enfatizando la "falta de seriedad" de Trump en el manejo de la pandemia.En su declaración tras recibir una sesión informativa de expertos en salud pública, Biden habló de cómo una vacuna contra el covid-19 ayudaría a que la vida en Estados Unidos volviera a la normalidad, pero dijo que el proceso debería estar guiado por la ciencia y la seguridad, no por la política."Confío en las vacunas, confío en los científicos, pero no confío en Donald Trump. Y en este momento los estadounidenses tampoco pueden confiar en él", dijo Biden. El demócrata ha enfatizado que apoya un lanzamiento rápido de una vacuna, pero solo si se demuestra que es segura y efectiva, si hay "total transparencia" desde el punto de vista científico y si es distribuida de manera "equitativa".De su lado, Trump insiste en que una vacuna estará disponible en "pocas semanas", aunque un experto gubernamental advirtió el miércoles que una vacuna para uso masivo estará disponible, como muy temprano, apenas a mediados de 2021.Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el covid-19 con más de 196.000 muertes y 6,6 millones de contagios, mientras los expertos dicen que la vacuna es una de las mejores formas de detener el avance de la pandemia. - La vacuna que no llega - "Estamos a pocas semanas de conseguirla, ya saben, podrían ser tres o cuatro semanas", dijo Trump en una sesión de preguntas y respuestas con votantes en Pensilvania, transmitida por ABC News. Solo unas horas antes, hablando con Fox News, Trump había dicho que una vacuna podría llegar en "cuatro semanas, podrían ser ocho semanas". Pero el director de los Centros de prevención y lucha contra enfermedades (CDC), Robert Redfield, dijo al Congreso que si se logra una vacuna este año no sería para distribución masiva."Pienso que habrá una vacuna que inicialmente estará disponible en algún momento entre noviembre y diciembre, pero en un suministro limitado y deberá ser priorizada", agregó Redfield ante una comisión del Senado.Pero una vacuna accesible a todos los estadounidenses que permita "regresar a la vida normal" no estará disponible hasta "finales del segundo o tercer trimestre de 2021", explicó.Los demócratas expresaron su preocupación de que Trump esté presionando a los reguladores de salud y a los científicos para que aprueben una vacuna a tiempo para ayudarlo a subir en las encuestas. Trump también sorprendió cuando se le preguntó por qué había minimizado la gravedad de la pandemia en los primeros meses. "No le resté importancia", respondió. "De hecho, en muchos sentidos, lo resalté en términos de tomar medidas". Pero el propio Trump le dijo al periodista Bob Woodward durante entrevistas grabadas en febrero y marzo que había decidido deliberadamente "minimizar" la gravedad del covid-19 para evitar alarmar a los estadounidenses. - "Yo no soy el presidente" - El presidente, a quien rara vez se le ve usando tapaboca en público y que durante mucho tiempo se negó a solicitar a los estadounidenses a adoptar el hábito, dijo que "mucha gente no quiere usar máscaras y la gente no cree que las máscaras sean buenas". El comentario fue muy criticado, incluso por Biden, quien también reprochó a Trump por decir que el demócrata se negó a decretar un mandato sobre el uso de mascarilla. "Yo no soy el presidente, él es el presidente", dijo Biden.El mensaje anti-mascarilla de Trump también recibió un golpe por parte de Redfield, ya que el director de los CDC mostró una mascarilla médica a los senadores y dijo: "Podría llegar a decir que esta mascarilla garantiza más mi protección contra el covid que si me pusiera una vacuna".mlm/st/yo/lda -------------------------------------------------------------