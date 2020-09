El argentino Kranevitter reconoce que le costó adaptarse al fútbol mexicano

Matias Kranevitter (i) y Nicolás Sánchez (d) de Rayados de Monterrey disputan el balón con Nicolas Ibañez (c) de Atlético San Luis en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Archivo

Monterrey (México), 17 sep (EFE).- El argentino Matías Kranevitter, centrocampista de los Rayados de Monterrey, reconoció este jueves que le costó adaptarse al fútbol mexicano, al que describió como competitivo.

"Sabía que el fútbol mexicano es competitivo, por eso acepté venir. Conocía de la obligación que tenía de ganar y eso es lo más importante, seguro tendré que mejorar muchas cosas, uno tiene que trabajar con humildad", dijo en rueda de prensa.

Kranevitter llegó al balompié del país en el Clausura 2020, procedente del Zenit ruso, sin embargo no ha podido establecerse como un fijo en la alineación del entrenador argentino Antonio Mohamed.

"Entreno siempre para jugar de titular, y esa es una de mis características, hay veces que uno lo hace bien y otras en que no, pero hay que trabajar para lo que viene", señaló el que fue seleccionado argentino en la Copa América 2016.

El oriundo de Tucumán aseguró que antes de fichar para el Monterrey seguía a la Liga Mx por sus compatriotas que tras su paso por México fueron contratados por clubes europeos como el caso de Guido Rodríguez, quien del América salió al Betis español.

A su parecer, la Liga Mx debería regresar a jugar en la Copa Libertadores ya que eso incrementaría el nivel de los equipos.

"Estaría bueno (regresar) la Libertadores. Es un certamen que te permite tener un alto rendimiento, una competencia en donde juegan los mejores equipos del continente", explicó.

Los Rayados, séptimos en la clasificación del Apertura 2020, visitan este domingo al San Luis, penúltimo lugar en la tabla, en la undécima fecha del torneo.

Kranevitter cree que ante los potosinos el Monterrey tiene la necesidad de ganar para mantenerse en puestos de fase final y prepararse para el partido ante los Tigres UANL, su mayor rival en la Liga Mx.

"Va a ser un partido complicado en el que tenemos la necesidad de ganar los tres puntos para llegar de la mejor forma al Clásico (ante Tigres, en la duodécima fecha), pero siempre concentrados en el duelo ante San Luis", afirmó.

El centrocampista aceptó que algunos elementos de Rayados no pasan por su mejor momento, pero negó que esto sea un preocupación porque cuentan con el plantel más amplio del balompié mexicano.

"En todas la líneas somos un equipo competitivo, de los más completos del fútbol mexicano. Uno tiene que trabajar para jugar porque aquí juega el que mejor esté", concluyó.